Aldatıldığını kocasının cenazesinde gözyaşı dökerken öğrendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aldatıldığını kocasının cenazesinde gözyaşı dökerken öğrendi

Geniş Video İzle

Sosyal medyada paylaştığı video ile gündem olan iki çocuk annesi bir kadın, kocasının vefatından sonra ortaya çıkan aldatma olaylarını anlattı. Kadın, kocasının en yakın arkadaşı ve diğer kadınlarla olan ilişkilerini öğrendi. Bu durum karşısında intikam almayı düşündüğünü ancak hayatına devam etmenin en iyi intikam olduğuna karar verdiğini belirtti. Paylaşımıyla büyük destek toplayan kadın, çocukları için sergilediği olgun tavır ile takdir topladı.

12.11.2024 14:09  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada paylaştığı videoyla gündem olan iki çocuk annesi bir kadın, kocasının vefatından sonra ortaya çıkan aldatma olaylarını anlattı.

İlk darbe, en yakın arkadaşından geldi. "Cenazede yanımdan ayrılmadı, elimi tuttu, bana destek oldu. Meğer kocamla ilişkisi varmış. En acı vereni de bu oldu" diyen kadın, arkadaşına sadece "Bir daha benimle konuşma" diyerek hayatından çıkardı.

Kocasının telefonundan çıkan başka gerçekler de vardı. Şehrin diğer ucunda yaşayan bir kadın, adamın ölümünden sonra "Ben onun sevgilisiydim" diye ortaya çıktı. Kadın, "Sosyal medyaya fotoğraflar koydu, aşk mektupları yazdı, evime kadar geldi. Acımı yaşamama bile izin vermedi. Çocuklarımla huzur içinde yas tutmamızı engelledi" diye anlattı.

Üçüncü kadın, oğlunun sınıf arkadaşının annesiydi. Üstelik kuaför olan bu kadın, düğününde bile saçını yapmıştı. Son olarak, kocasının iş ortağının kızıyla da ilişkisi olduğunu öğrendi. Bu kız da kocasının arkadaşının eşiydi.

"İntikam almayı düşündüm ama vazgeçtim. En iyi intikamın hayatıma devam etmek olduğuna karar verdim" diyen kadın, paylaşımıyla büyük destek topladı. Takipçileri, "Çocukların için verdiğin olgun tepki takdire şayan", "Bu kadar ağır ihanetlere rağmen dimdik ayaktasın" gibi yorumlarla destek oldular.

Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, aldatılan eşin onurlu duruşu ve çocukları için sergilediği olgun tavır takdir topladı.

Aldatıldığını kocasının cenazesinde gözyaşı dökerken öğrendi
Aldatıldığını kocasının cenazesinde gözyaşı dökerken öğrendi
Aldatıldığını kocasının cenazesinde gözyaşı dökerken öğrendi

Amerika Birleşik Devletleri, Psikoloji, 3-sayfa, Toplum, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aldatıldığını kocasının cenazesinde gözyaşı dökerken öğrendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Koray ERDOGAN:
    Gel bi gazoz icelim seninle 5 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Yeni Fenomen olma şekli 0 0 Yanıtla
  • Hakan Yildiz:
    bunu neyle aldatiyo acaaaba 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
13:48 Roma, Montella’yı transfer etmek istiyor Roma, Montella'yı transfer etmek istiyor
12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
19:23 Başkan seçilen Trump’tan ilk atama Başkan seçilen Trump'tan ilk atama
19:08 Dünyanın en ateşli stadyumları belli oldu: Zirvenin sahibi Türkiye’den Dünyanın en ateşli stadyumları belli oldu: Zirvenin sahibi Türkiye'den
18:51 Serbest bırakılan Serdar Ortaç’tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü
18:47 Ferdi Kadıoğlu aylarca forma giyemeyebilir Ferdi Kadıoğlu aylarca forma giyemeyebilir
18:44 Aydın’da demiryolunda bomba alarmı Aydın'da demiryolunda bomba alarmı
18:40 Şef Danilo Zanna, İzmir Filo D’olio ile Ospitalita Italiana ödülüne layık görüldü Şef Danilo Zanna, İzmir Filo D'olio ile Ospitalita Italiana ödülüne layık görüldü
18:32 Haberler.com ile Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü Haberler.com ile Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 14:42:30. #1.11#
SON DAKİKA: Aldatıldığını kocasının cenazesinde gözyaşı dökerken öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.