Aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü! İşte ilk sözleri - Son Dakika
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Aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü! İşte ilk sözleri

Aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü! İşte ilk sözleri

İstanbul Esenyurt'ta Sadık A. isimli şahıs, kendisini aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü. Cinayeti işledikten sonra polisi arayan zanlı, kendini ihbar etti.

27.11.2024 10:01
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İstanbul'da bir kadın cinayeti daha yaşandı. Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde sabaha karşı eşi 32 yaşındaki Filiz Aras'la tartışan Sadık Aras, karısını boğarak öldürdü.

ÖLDÜRÜP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Polise ihbarda bulunan Sadık Aras, karısını öldürdüğünü itiraf etti. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 27 yaşındaki Sadık Aras, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Aras polisteki ilk ifadesinde, "Aldatıldığımı öğrendim. Eşime bunu sordum. Aramızda tartışma çıktı. Bunun üzerine evi terk etmek istedi. Kendimi kaybettim. Kavga sırasında boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

İstanbul, Esenyurt, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü! İşte ilk sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Çil:
    her gün aynı şeyler demiyorum her gün aynı ifadeler sonuç tükenen hayatlar yazık çok yazık bende de var bir hayırsız evlat Allâh sonumuzu hayretsin bir gün belkide burda benim bizim haberlerimizi okursunuz 3 2 Yanıtla
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