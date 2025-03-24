Aldatırken yakalanan koca, eşinin ailesi tarafından linç edildi - Son Dakika
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Aldatırken yakalanan koca, eşinin ailesi tarafından linç edildi

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Çin'de geçen yıl yaşanan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir olayda, aldatan bir kocanın eşinin ailesi tarafından cezalandırılma anları görüntülendi. Kocayı başka bir kadınla yatakta yakalayan eşinin aile üyeleri, aldatan koca ve birlikte olduğu kadını saldırdı. Olayın görüntüleri, sosyal medya platformu Weibo'da viral oldu ve 400 milyon görüntülenmeye ulaştı.

24.03.2025 16:01  Güncelleme: 16:16
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Çin'de geçen yıl yaşanan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir olay, aldatan bir kocanın eşinin ailesi tarafından cezalandırılma anlarını gözler önüne serdi.

Olayın görüntüleri, kocayı başka bir kadınla yatakta yakalayan eşinin aile üyelerinin saldırı anını kaydediyor. YouTube'a yüklenen videoda, aldatan koca ve birlikte olduğu kadın, aniden odaya giren öfkeli aile üyeleriyle karşı karşıya kalıyor.

Görüntülerde, çizgili bir üst giyen ve sürekli mahremiyetini korumaya çalışan kadın, yatak üzerinde sinmiş halde görülüyor. Bu sırada koca, kendini savunmaya ve giyinmeye çalışırken aile üyeleri tarafından tekme ve yumruklarla saldırıya uğruyor.

Kargaşa sırasında, aileden bir erkek yatağa atlayarak kocayı göğsünden tekmeliyor, ardından başka bir aile üyesi de saldırıya katılıyor. Aile üyesi bir kadın, metresin üstünü çekiştirirken, sarı kıyafetli yaşlı bir kadın ona bağırıyor ve sonunda kadının kıyafetini çıkararak onu kalabalığın önünde çıplak bırakıyor.

Nisan 2023'te Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan bu görüntüler kısa sürede viral oldu ve 400 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Olay, sadakatsizlik durumlarında bazı kültürlerde hala görülen geleneksel aile müdahalesini ve toplumsal yargı mekanizmalarını göstermesi bakımından dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür olaylarda şiddetin çözüm olmadığını ve hukuki yolların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Aldatırken yakalanan koca, eşinin ailesi tarafından linç edildi
Aldatırken yakalanan koca, eşinin ailesi tarafından linç edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Kültür Sanat, Sosyal Medya, 3-sayfa, Medya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aldatırken yakalanan koca, eşinin ailesi tarafından linç edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • BURAK HANZADE:
    nasıl bulur badem bu haberleri bak 21 7 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    bak nasıl bulur yeterki böyle işler olsun son dakika editörüne 21 3 Yanıtla
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