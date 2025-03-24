Aldatırken yakalanan koca, eşinin ailesi tarafından linç edildi

Çin'de geçen yıl yaşanan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir olay, aldatan bir kocanın eşinin ailesi tarafından cezalandırılma anlarını gözler önüne serdi.

Olayın görüntüleri, kocayı başka bir kadınla yatakta yakalayan eşinin aile üyelerinin saldırı anını kaydediyor. YouTube'a yüklenen videoda, aldatan koca ve birlikte olduğu kadın, aniden odaya giren öfkeli aile üyeleriyle karşı karşıya kalıyor.

Görüntülerde, çizgili bir üst giyen ve sürekli mahremiyetini korumaya çalışan kadın, yatak üzerinde sinmiş halde görülüyor. Bu sırada koca, kendini savunmaya ve giyinmeye çalışırken aile üyeleri tarafından tekme ve yumruklarla saldırıya uğruyor.

Kargaşa sırasında, aileden bir erkek yatağa atlayarak kocayı göğsünden tekmeliyor, ardından başka bir aile üyesi de saldırıya katılıyor. Aile üyesi bir kadın, metresin üstünü çekiştirirken, sarı kıyafetli yaşlı bir kadın ona bağırıyor ve sonunda kadının kıyafetini çıkararak onu kalabalığın önünde çıplak bırakıyor.

Nisan 2023'te Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan bu görüntüler kısa sürede viral oldu ve 400 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Olay, sadakatsizlik durumlarında bazı kültürlerde hala görülen geleneksel aile müdahalesini ve toplumsal yargı mekanizmalarını göstermesi bakımından dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür olaylarda şiddetin çözüm olmadığını ve hukuki yolların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.