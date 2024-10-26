Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli\'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Karcı Dağı'nda ormanlık alanda çıkan yangın, perşembe gününden bu yana kontrol altına alınamadı. Alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

YANGIN HALA KONTROL ALTINA ALINAMADI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağı'nda ormanlık alanda 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında orman yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahaleye devam ediyor. Orman yangının 3'üncü gününe girildi.

ALEVLERE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangına, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı ve içinde gönüllülerin de bulunduğu 524'e yakın personelle müdahale ediliyor. Ayrıca çeşitli kurum, kuruluş ve STK'lar da yangına müdahalede ekiplere yardım ediyor. Bölgede Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Merkezefendi Belediyesi, Denizli Emniyet Müdürlüğü, UMKE Ekipleri, AFAD Ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri önlenmeleri alınmış bir şekilde yangın bölgesinin koordinasyonunu yürütülüyor.