Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi - Son Dakika
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Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Karcı Dağı'nda perşembe günü gündüz saatlerinde çıkan orman yangını hala söndürülemedi. Yangına karadan ve havadan müdahale devam ederken, bölgeden gelen görüntüler endişelendirdi.

26.10.2024 20:16
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Karcı Dağı'nda ormanlık alanda çıkan yangın, perşembe gününden bu yana kontrol altına alınamadı. Alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

YANGIN HALA KONTROL ALTINA ALINAMADI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağı'nda ormanlık alanda 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında orman yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahaleye devam ediyor. Orman yangının 3'üncü gününe girildi.

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

ALEVLERE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangına, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı ve içinde gönüllülerin de bulunduğu 524'e yakın personelle müdahale ediliyor. Ayrıca çeşitli kurum, kuruluş ve STK'lar da yangına müdahalede ekiplere yardım ediyor. Bölgede Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Merkezefendi Belediyesi, Denizli Emniyet Müdürlüğü, UMKE Ekipleri, AFAD Ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri önlenmeleri alınmış bir şekilde yangın bölgesinin koordinasyonunu yürütülüyor.

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi
Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi
Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi
Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi
Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi
Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi
Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli\'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

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Son Dakika 3.Sayfa Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Yılmaz:
    eee yeni duyduk 2 gündür yangın var boş haberlerden sıra yeni geldi demekki hayret bi şey ya 101 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Besli çetenin isi otel yapacaklardir 34 29 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Geçmiş olsun Allah korusun bizleri 34 5 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bay economist hani yangin söndürme uçaklarimiz onlardami damat kaçirdi 17 14 Yanıtla
  • Emrah Aydin:
    otel projesi çok büyük belli 13 12 Yanıtla
  • Aytekin İslamoğlu:
    S.m maşallah yorum yapmadan geçmiyorsun 9 6 Yanıtla
  • Kemsl:
    feto 8 4 Yanıtla
    AHMET YILMAZ:
    Trol yok dis güçler 3 2
    Kemsl:
    Ahmet Yılmaz fetonun suclanmasindan niye rahatsız oldun. 0 1
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