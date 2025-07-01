Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım sen bize yardım et

Türkiye, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınların en yoğun görüldüğü illerden biri olan Hatay'da, alevlerle insanüstü bir mücadele sürüyor.

ALEVLER ORMANI SARDI

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde dün başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı. Yangında 23'üncü saate girilirken, yangın söndürme ekipleri adeta zamanla yarışıyor. "Yangın Savaşçıları" olarak anılan ekipler, zorlu coğrafya ve yüksek sıcaklık altında aralıksız çalışıyor.

"ALLAH'IM SEN BİZE YARDIM ET"

Mücadele sırasında Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlerin arasında kaldı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, bir itfaiye erinin "Allah'ım sen bize yardım et" sözleri yangının ciddiyetini ve yaşanan zor anları gözler önüne serdi. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü, vatandaşların ise güvenlik önlemleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.