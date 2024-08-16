İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki ormanda çıkan yangında, alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi.
Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken bölgeye takviye ekipler gönderildi. Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangın nedeniyle şehrin turuncuya döndüğü, vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor - Son Dakika
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