Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki markaya ziyaret - Son Dakika
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Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki markaya ziyaret

Ali Koç\'un annesinden boykot listesindeki markaya ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, CHP'nin duyurduğu boykot listesinde yer alan EspressoLab'a giderek kahve içti. Espressolab'in sahibi ve kurucusu Esat Kocadağ, o anları Instagram hesabından paylaşarak, ''Değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum'' mesajını yazdı.

04.04.2025 10:07
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CHP lideri Özgür Özel boykot çağrısı yapmış, listeye kahve zinciri Espressolab da eklenmişti. Bu çağrının ardından EspressoLab'in kurucusu Esat Kocadağ, "Biz siyaset değil kahve yapıyoruz. Neden boykot edildiğimizi anlamadık" demişti. Gündemden düşmeyen EspressoLab, dikkat çeken bir ismi ağırladı.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM"

Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, EspressoLab'in İstanbul Merter'deki genel merkezini ziyaret edip,EspressoLab'in kurucusu Esat Kocadağ ile kahve içti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar, Kocadağ tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Kocadağ paylaşımına, "Bugün Espressolab'de değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" notunu düştü.

Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki markaya ziyaret
Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki markaya ziyaret
Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki markaya ziyaret

Fenerbahçe, Instagram, Ekonomi, Ali Koç, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki markaya ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hursit Yavas:
    gizli sahibi bilal erdogan bir suru boykot listesi var fakat bu kahve dukkani niye bu kadar populer ve devletin bir suru yeri bedava sayilabilecek fiyata kiraya verilmis bu sirkete … 16 32 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    yalakalık 15 28 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    ne yapsanız nafile bizim bu millet Çanakkale de destan yazarak kazandı boykot la bu ülkeyi size yedirmez teslim etmez 23 4 Yanıtla
  • d4F3f2f1:
    mnk un iktidar yalakaları 11 16 Yanıtla
  • barış özcan:
    Boykot edince demokratik hak,destek verince yandaş. O zaman sizde muhalefetin yandaşısınız . Bu yaftalamaları bırakın, ötekileştirmeyin,isteyen istediğini yasal ve ahlaki çerçevede Boykot, eylem yapsın. 5 0 Yanıtla
  • Zafer1818:
    gerçekten boykot yapan enayi var mı acaba 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki markaya ziyaret - Son Dakika
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