Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıdaki tüm şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıdaki tüm şüpheliler yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde eski milli futbolcu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıya karışan 5 şüphelinin de yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği bilgisi de verdi.

28.09.2024 22:39
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Serhat Akın'a geçtiğimiz günlerde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Yerlikaya, olaya karışan şüphelilerinin tamamının yakalandığını duyurdu.

5 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan;

O.D. ( Silah kullanan),

O.M. (Motosikleti kullanan),

E.Ü. (Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan),

M.A. (Şüphelilerle hareket eden),

İ.T. (Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden) yakalandı.

Şüpheli şahsın olayda kullanmış olduğu 1 adet ruhsatsız tabanca elde ele geçirildi.

Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'a geçmiş olsun.

Şehir eşkiyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kast edenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz! Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu, şimdilerin yorumcusu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı program çıkışı silahlı saldırıya uğramıştı. Ayağından yaralanan Akın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu iyi olan Serhat Akın'ın tedavisi devam ediyor.

Serhat Akın\'a düzenlenen silahlı saldırıdaki tüm şüpheliler yakalandı

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Son Dakika 3.Sayfa Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıdaki tüm şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • HASAN ŞENGÜL:
    ali koç yakalanmamis 53 16 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak:
    Narin Kızımızın katilini de bir an önce netleştirseniz kamu vijdanı rahatlasa…!!! 42 7 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Vurduran kim önemli olan o 42 2 Yanıtla
  • Özkan Eken:
    Hepsi iyi güzelde ayrıca polisimizide tebrik ediyorum bu şüpheliler yaptıkları işin bilincinde yakalanacaklarını da biliyorlar tutuklanacak kişi ve kişiler ne kadar yatacaklarını da biliyorlar tetikçi eski sabıkalıdır kısaca adaletin tecelli edeceği şüpheli 26 0 Yanıtla
  • Yusuf Kaplan:
    İçişleri bakanına sesleniyorum,benim abimin katili Gürcistan’dan neden 2 yıldır getirilemiyor ey içişleri bakanlığı illa zengin ve nüfuslu mu olmak lazım bu ülkede.. 23 1 Yanıtla
  • AYHAN KEMENT:
    Hangi itin tetikçisi asıl önemli olan onlar onları yakalayın öğreninde 20 1 Yanıtla
  • Adem GS:
    inşallah azmettirici varsa gözaltına alınır. 17 0 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    bırakın bu işleri, algıları..!! ali koçun haberi bile yok 5 7 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    BURADA SADECE VATAN HAiNLERiMi yorum yapiyor rabbIm devletiMiZE milletimize zaval vermesin insallah 8 3 Yanıtla
  • Osman Saki:
    pazartesi günü serbest bırakırlar 7 0 Yanıtla
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