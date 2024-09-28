Serhat Akın\'a düzenlenen silahlı saldırıdaki tüm şüpheliler yakalandı

Özkan Eken:

Hepsi iyi güzelde ayrıca polisimizide tebrik ediyorum bu şüpheliler yaptıkları işin bilincinde yakalanacaklarını da biliyorlar tutuklanacak kişi ve kişiler ne kadar yatacaklarını da biliyorlar tetikçi eski sabıkalıdır kısaca adaletin tecelli edeceği şüpheli