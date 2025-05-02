İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aranan dört kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz" açıklamasında bulundu.

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4 kişinin yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında "Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da ve Ö.A. Kosova'da, Ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalanıp ülkemize iade edildi" ifadelerini kullandı.

KOSOVA VE ALMANYA'DA YAKAYI ELE VERDİLER

Yerlikaya açıklamasında yakalanan kişilere ilişkin bilgide verdi. Kırmızı bültenle aranan Ö.A.'nın Kosova'da yakalandığını duyuran Yelrikaya, ""Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Kooperatif Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.A. isimli şahıs Kosova'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı" diye yazdı.

İçişleri Bakanı Almanya'da yakalanan kişi ile ilgili ise "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. isimli şahıs, Almanya'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı" bilgisini verdi.

GÜRCİSTAN'DA İKİ KİŞİ YAKALANDI

Yerlikaya Gürcistan'da yakalanan iki kişiye ilişkin ise şunları yazdı: "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 4 yıldır ulusal seviyede aranan S.E.Ö. isimli şahıs,

Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma ve Suç Uydurma" suçlarından 2 yıldır ulusal seviyede aranan M.G. isimli şahıs, Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Yerlikaya'nın açıklamasında yer alan fotoğraf da dikkat çekti. Yerlikaya'nın paylaştığı ve yakalanan şahıslara ilişkin fotoğraf da şöyle: