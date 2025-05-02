Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan dört kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi - Son Dakika
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Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan dört kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi

Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan dört kişi yakalanarak Türkiye\'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan dört kişinin yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Yerlikaya açıklamasında "Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

02.05.2025 18:54
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aranan dört kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz" açıklamasında bulundu.

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4 kişinin yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında "Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da ve Ö.A. Kosova'da, Ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalanıp ülkemize iade edildi" ifadelerini kullandı.

KOSOVA VE ALMANYA'DA YAKAYI ELE VERDİLER

Yerlikaya açıklamasında yakalanan kişilere ilişkin bilgide verdi. Kırmızı bültenle aranan Ö.A.'nın Kosova'da yakalandığını duyuran Yelrikaya, ""Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Kooperatif Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.A. isimli şahıs Kosova'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı" diye yazdı.

İçişleri Bakanı Almanya'da yakalanan kişi ile ilgili ise "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. isimli şahıs, Almanya'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı" bilgisini verdi.

GÜRCİSTAN'DA İKİ KİŞİ YAKALANDI

Yerlikaya Gürcistan'da yakalanan iki kişiye ilişkin ise şunları yazdı: "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 4 yıldır ulusal seviyede aranan S.E.Ö. isimli şahıs,

Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma ve Suç Uydurma" suçlarından 2 yıldır ulusal seviyede aranan M.G. isimli şahıs, Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan dört kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Yerlikaya'nın açıklamasında yer alan fotoğraf da dikkat çekti. Yerlikaya'nın paylaştığı ve yakalanan şahıslara ilişkin fotoğraf da şöyle:

Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan dört kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan dört kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • gokberkgs53:
    asıl babalar nerde onlar gelsin föto ve diğerleri getirin görelim 11 2 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    egm sozcusu ali yerlilaya beyfendi duyurdu :))) sen bakansin bakan bey :)) sozculuk yapmayin 3 3 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Neden bu yüzsüzlerin yüzlerini gizliyorsunuz? 4 0 Yanıtla
  • 6490203:
    tam Süleyman soylu ağzı 0 0 Yanıtla
  • d4F3f2f1:
    galip Öztürk denilen katili de getirin tıpa yiyorsa 0 0 Yanıtla
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