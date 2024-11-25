İzmir Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama yaşandı. Patlamanın ardından rafineride çıkan yangına müdahale ediyor.
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Tüpraş Rafinerisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından rafineride yangın çıktı.
Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamanın ham petrol fırınında çıktığı öğrenilirken, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir" denildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama - Son Dakika
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