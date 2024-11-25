Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama - Son Dakika
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Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

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İzmir'in Aliağa ilçesindeki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın ham petrol fırınında yaşandığı belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bir süre sonra söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

25.11.2024 21:10
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İzmir Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama yaşandı. Patlamanın ardından rafineride çıkan yangına müdahale ediyor.

TÜPRAŞ RAFİNERİSİ'NDE PATLAMA

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Tüpraş Rafinerisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından rafineride yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamanın ham petrol fırınında çıktığı öğrenilirken, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

YARALANAN YOK

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir" denildi.

Aliağa\'daki Tüpraş Rafinerisi\'nde patlama

İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Tüpraş, Aliağa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Osman bingöl:
    allah calisanlarin yardimcisi olsun arkadasim habasta diri diri yanmis hayalari asagiya dusmustu yanarak cok kotu ölmustu 14 5 Yanıtla
  • Emrullah null:
    Allah yardımcılari olsun çok tehlikeli 15 0 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    gecmis olsun Allahim cabuktan kararsın oranında ekmeğini yedim gecmis olsun 12 0 Yanıtla
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