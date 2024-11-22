Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı - Son Dakika
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Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı

Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı

Alkol ve sigara satan işletmelere ilişkin yeni bir karar alındı. Buna göre kamera sistemi kurmayanlara Kabahatler Kanunu'nun ''emre aykırı davranış'' maddesinden ceza verilecek. İşletmelere kamera sistemi kurulması için ise 1 Ocak'a kadar mühlet verildi.

22.11.2024 07:51
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Çocukların alkol, sigara ve zararlı alışkanlıklardan korunmasını sağlamak için alkol ve sigara satışı ruhsatı bulunan iş yerlerinde kamera sistemi kurulması zorunluluğu genişliyor. Bu mecburiyet özellikle geçen yıl yaygınlaşmaya başlamıştı.

1 OCAK UYARISI

İstanbul'da da alkol ve sigara satan iş yerleri güvenlik kamerası kurulumlarını 1 Ocak'a kadar tamamlamaları konusunda uyarıldı. Buna göre güvenlik kamera sistemi satış alanı ile tüm giriş/çıkış ve varsa otoparkı, değişik açılardan kaydedebilecek şekilde yerleştirilecek ve kurulan sistem yüz tanımaya elverişli nitelikte ve buna uygun biçimde kurulacak.

SİSTEMİ KURMAYANA CEZA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre güvenlik kameraları yeterli çözünürlükte olacak. Karanlık ortamda net kayıt yapabilecek. Gece görüşlü olacak ve 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilecek. Görüntü kayıtları, en az 30 gün arşivlenebilir depo özelliğine sahip olacak. Arşiv görüntülerine gerektiğinde tarih ve saat girilerek kolayca ulaşabilecek. Kamera sistemi kurmayanlara ise Kabahatler Kanunu'nun "emre aykırı davranış" maddesinden ceza verilecek.

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kemal Demir:
    Çocuklara satıyorlar! 10 1 Yanıtla
  • Hasan ÖZPALAS:
    Çok geç kalınsa da yerinde bir yönetmelik diye düşünüyorum ne kadar da geç olsa yine de insanların faydasına olduğu için tebrik ediyorum 7 2 Yanıtla
  • Mehmet Bodur:
    daha neler cikar su tekel icki satini 12 yapin kimse sonradan satmaz 5 4 Yanıtla
  • Nazife:
    yemek uyku saatleride gündeme gelirmi gelir. 2 3 Yanıtla
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