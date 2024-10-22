Sarhoş veya madde aldığı düşünülen bir kişi gece yarısı sokağa çıkarak Allah tarafından gönderildiğini iddia etmeye başladı. Dakikalarca dua eden şahıs, kendi kendine "Buraya Allah tarafından gönderildim" demeye başladı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri şahsı götürmeye çalıştığında da Allah'ın elçisi olduğunu söyleyerek kendini yerlere attı. O anlar, civardaki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 'Allah tarafından gönderildim' diyerek kendini sokaklara attı - Son Dakika
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