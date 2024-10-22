"Allah tarafından gönderildim" diyerek kendini sokaklara attı - Son Dakika
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3.Sayfa

"Allah tarafından gönderildim" diyerek kendini sokaklara attı

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Gece vakti kendini sokağa atan ve alkol aldığı belirtilen bir kişi, Allah tarafından gönderildiğini iddia ederek dualar etti. Polis, kişiyi olay yerinden götürmeye çalışırken, kişi kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu söyleyerek direndi.

22.10.2024 19:47
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Sarhoş veya madde aldığı düşünülen bir kişi gece yarısı sokağa çıkarak Allah tarafından gönderildiğini iddia etmeye başladı. Dakikalarca dua eden şahıs, kendi kendine "Buraya Allah tarafından gönderildim" demeye başladı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri şahsı götürmeye çalıştığında da Allah'ın elçisi olduğunu söyleyerek kendini yerlere attı. O anlar, civardaki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

'Allah tarafından gönderildim' diyerek kendini sokaklara attı
"Allah tarafından gönderildim" diyerek kendini sokaklara attı

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Allah tarafından gönderildim' diyerek kendini sokaklara attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Erol Uymaz:
    devlet bahçeli elçisiyim deseydi kimse ellemezdi herkes inanırdı bir polis dokunamazdı bugün Öcalanı davet eden yarın israil netenyahuyu davet eder 3maymuna devam 65 16 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Acilen sosyal medyanın hepsi kapatılmalı . Toplum psikolojisini aşırı etkiliyor . 48 4 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Evet bu adami ALLAH gönderdi ben Şahidim. İnanmayan cehenneme girer. 9 24 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    24 Senede ülkeyi ne hale getirdi AKP bunlar hep ekonomik sorunlardan kaynaklı kayış atmalar. 16 13 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    tövbe tövbe Allahın hiç işi gücü yok bu lavuklami uğraşıyor 21 4 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Hepimiz Allah Celle Celaluhu tarafından bu dünyaya sınava gönderildik. Adam doğru söylemiş. 15 4 Yanıtla
  • Tülay Ogür:
    allahın malı dedikleri bu olsa gerek???? 17 0 Yanıtla
  • Elif İrem Gökdoğan:
    Ülkece kafayı yedik :D 14 1 Yanıtla
  • V. A.:
    O benim.. bir gün herkes görecek.. 1 1 Yanıtla
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