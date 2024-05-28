Almanya\'da 17 yaşındaki genç, ereksiyon olamadığı için kendisine gülen kadını boğarak öldürdü

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Almanya'da28 yaşındaki kadın, cinsel ilişkisi sırasında güldüğü 17 yaşındaki erkek tarafından vahşice öldürüldü.

Savcı Constanze Jung'a göre Blanca C. (28), 17 yaşındaki Mohamed Ali S. ile geçen yıl 3 Ekim'de Almanya'nın Frankfurt kentindeki bir barda buluştu. Burada ikili birlikte birkaç içki ve uyuşturucu tüketti.

Jung, Alman bulvar gazetesi Bild'e "Sonra onun kadının dairesine gitmek için bardan ayrıldılar ve rızaya dayalı cinsel ilişkiye girdiler" dedi.

Ancak Mohamed'in ereksiyon olamayınca Blanca ona güldü. Bu duruma sinirlenen Tunuslu genç, önce Blanca'yı feci şekilde dövdü daha sonra boğarak öldürdü.

Sanığın saldırının bir kısmını telefonuyla kaydettiği iddia edildi. İddia makamına göre kamerayı Blanca'nın cesedine çevirdiğinde "Onu öldürdüm" diye övünüyordu.

Bir tanık gece yarısı polisi aradı, polis Blanca'nın dairesine gitti. Kapıyı kırarak içeri giren polis, genç kadının cansız bedenini ile karşılaştı.

Mohamed Ali S., sadece saatler sonra Frankfurt'un Bonames semtindeki evinde polis tarafından gözaltına alındı

Bild'e konuşan bir komşu, dışarı çıkmayı seven ve hayat dolu olduğu söylenen Blanca'yı "Çok mutlu, genç bir kadındı" diye anlattı.

Blanca'nın annesi Facebook'ta şunları yazdı: 'Aşkım, mutluluğum, sevincim, HER ŞEYİM Cennet Bahçesi'ne gitti.'

Sanığın reşit olmaması nedeniyle kamuoyuna kapalı olan cinayet davası, Pazartesi günü Almanya'nın Hessen eyaletindeki Frankfurt Bölge Mahkemesinde başladı.

Mohamed Ali S., suçlu bulunması halinde Alman çocuk ceza kanunu uyarınca on yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.