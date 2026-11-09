Amasya Suluova\'da çatı yangını söndürüldü, evde maddi hasar oluştu

Amasya Suluova'da çatı yangını söndürüldü, evde maddi hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suluova'nın Eymir Mahallesi'nde iki katlı bir evin çatısında dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi ve çıkış nedeni incelenmeye başlandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü. Yükselen dumanlar çevredekileri korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Eymir Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde Ahmet S.'ye ait iki katlı evin çatısından dumanlar yükseldi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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