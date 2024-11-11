Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit - Son Dakika
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Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davası ara kararın açıklanmasının ardından 26 Aralık tarihine ertelenirken hakim karşısına çıkan amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'dan itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında tehdit mesajları yayımladı. "İsteyene istediği kadar sevgi, isteyene istemediği kadar mermi. Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez" ifadelerini kullanan oğul Güran tepki çeken paylaşımlar sonrası hesabını kapattı.

11.11.2024 11:34
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8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından açılan davada, sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

NEVZAT BAHTİYAR'A TEHDİT

Ara kararın açıklanmasının ardından yeni bir gelişme daha gündeme geldi. Amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın sosyal medyadan yaptığı tehdit mesajı ortaya çıktı. Devran Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ı hedef alarak yaptığı paylaşımda "Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi su bu işin sonunu düşünmedin mi? Nevzo K....!" ifadeleri yer aldı.

Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit

TEPKİLER GELİNCE HESABINI GİZLEDİ

Ayrıca oğul Güran'ın sosyal medyada kullandığı "İsteyene istediği kadar sevgi, isteyene istemediği kadar mermi. Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez" ifadeleri de tepki çekti. Devran Güran, paylaşımlar tepki çekince hesabını gizledi.

Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit
Amca Salim Güran\'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar\'a mermili mesajla tehdit

Narin Güran, Diyarbakır, Güvenlik, 3-sayfa, Aralık, Hakim, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • M Akif Özer:
    Atın içeriye istediği kadar istirahat 74 1 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Bunu da alsınlar içeri. 56 1 Yanıtla
  • Ismail Aynebek:
    Devletin gücü bunlara yetmezmi ya 36 0 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Sen adamına denk gelmedin galiba 18 0 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    bunuda alın bu da isin içinde 13 0 Yanıtla
  • Burhan Demir:
    Polis gelmiş mi kapıya? Güran ailesi cezaevini seviyor. Darısı basina. Narin için adalet ancak bu ailenin komle cezaevine girerse olur ve baba da dahil. 6 0 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    alçaklar babanın suçunu nevzatamı yıkacakaınız nevzat öldürseydi tüm ailesini yakardınız 6 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    tohumda babanın yolundan gıdıyor aslında suc ıslemıs oglunuda almaları lazım.demekkı amca yapmıs mılleı susturuyor tehdıtle 6 0 Yanıtla
  • ENDER:
    Bu köyü komple haritadan silmek lazım. Hepsi aynı içlerinden bir tane vicdan sahibi biri çıkmadı. 2 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    El yumruğu yemeyen kendisininkini balyoz sanarmış 0 0 Yanıtla
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