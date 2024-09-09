Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey - Son Dakika
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Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey

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Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde tek tutuklu sanık olan amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı. Hakimin, ''Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?'' sorusuna Salim Güran, ''Yoktur. Yok öyle bir şey.'' yanıtını verdi. Salim Güran, Narin'i öldürdüğü suçlamalarını ise reddetti.

09.09.2024 22:33
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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran olayının tutuklu sanığı amca Salim Güran'ın ifadesine ulaşıldı. Hakimin, "Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?" sorusuna Salim Güran'ın, "Yoktur. Yok öyle bir şey." yanıtını verdiği ortaya çıktı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE 25 KİŞİ GÖZALTINDA

Türkiye, günlerdir Narin Güran olayını konuşuyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin, arama çalışmalarının 19. gününde daha önce defalarca kez kontrol edilen Eğertutmaz Deresi'nin yatağında çuvala konmuş halde bulundu. Olaya ilişkin aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

NARİN'İN AMCASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İtirafçının, olayın tek tutuklu sanığı Narin'in amcası Salim Güran'la ilgili söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. İtirafçı, Narin'in cesedini ortadan kaldırması için Salim Güran'ın kendisine 200 bin TL vereceğini söylediğini belirtti. Olayın bir numaralı şüphelisi Salim Güran'ın, hakimin sorularına verdiği yanıtlar da ortaya çıktı.

Amcadan, 'Narin'in babası mısınız?' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
Salim Güran

"NARİN'İN BABASI DEĞİLİM"

Hakim, Salim Güran'a, "Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?" diye sordu. Salim Güran, "Yoktur. Yok öyle bir şey" yanıtını verdi.

İşte Salim Güran'ın, hakkındaki iddialara verdiği yanıtlar:

-Narin Güran'a kim neden zarar verdi?

-Ne bileyim ben kim zarar vermiş.

-Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?

-Yok öyle bir şey ben öldürmedim.

- Narin Güran'ın amcalarının tamamında araç mevcut olup sadece sizin aracınızda DNA çıkmasını izah ediniz?

Güran bunu yanıtlamadı.

- Sizin kullandığınız araçta niçin diğer yeğenlerinizin DNA profili çıkmadı ya da araça birçok çocuğun kapısı açık halde binme ihtimali var iken sadece Narin'in DNA profilinin bulunması nedendir?

Amcadan, 'Narin'in babası mısınız?' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey

-Ben bunu açıklayamam.

- Diyarbakır Adli Tıp Kurumunun raporuna göre aracınızdan çıkan DNA profili ile Narin'in kıyafetlerinden çıkan DNA profilinin birbiriyle uyumlu olduğu hakkında rapor düzenlenmiştir. Narin Güran'ın öldürülme kastıyla kaybolmasına siz mi sebep oldunuz?

-Yok.

- Geçtiğimiz aylarda aile olarak yüklü bir miktarda para ödediniz, bu ödemeler Narin kaybolmasından 1-2 gün önce yapılması ve bu duruma aile arazilerinin satılarak ödenmesini Arif tarafından ödenmesinin istenmesine karşı çıktığınız istihbari bilgisi alınmıştır. Böyle bir durum oldu mu?

-Böyle bir şey yaşanmadı.

- Arif Güran'a sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutamayacaksın dediniz mi?

-Öyle bir şey yok.

- Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı?

-Benim hiçbir fikrim yoktur.

Amcadan, 'Narin'in babası mısınız?' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey

"SALİM GÜRAN BANA 200 BİN LİRA TEKLİF ETTİ"

Öte yandan gizli tanık N.B.'den tutuklu amca Salim Güran'la ilgili peş peşe itiraflar geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Gizli tanık ayrıca amcanın kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini de söyledi. Cesedi ortadan kaldırdıktan sonra eve gidip namaz kıldığını, ardından arama çalışmalarına katıldığını söyleyen gizli tanık, Salim Güran'ın göstermeli olarak arama çalışmalarında yer aldığını itiraf etti.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Amcadan, 'Narin'in babası mısınız?' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Amcadan, \'\'Narin\'in babası mısınız?\'\' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey

Diyarbakır, 3-sayfa, Bağlar, Hakim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • YUSUF CANER: Var öyle bişey 48 0 Yanıtla
  • Seval Demirbas: Amca ne yapiyorduda Narin buna şahit oldu .Bunu düşünmek lazım 44 1 Yanıtla
  • Deniz Aydıner: Tırnaklarını tek tek kerpetenle çekerek sormak lazım birde bu soruları 18 0 Yanıtla
  • Çelikk: Bilmediğimiz Çok Nedenler Var 9 0 Yanıtla

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