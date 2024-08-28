Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti - Son Dakika
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3.Sayfa

Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti

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Anne ve babasını kaybettikten sonra amcasının yanında kalmaya başlayan genç, çektiği video ile yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Yaşıtlarına "Ailenizin kıymetini bilin" öğüdünü veren genç, konuşmasının devamında "Hiçbir şekilde artık mutlu olamıyorum, içim kan ağlıyor" ifadelerine yer verdi.

28.08.2024 17:27
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Yakın zamanda anne ile babasını kaybeden ve amcasının yanında kalmaya başlayan genç, bir video çekerek yaşadığı zorlukları anlattı. Gencin videosu kısa sürede viral oldu.

"İÇİM KAN AĞLIYOR"

Ailesini kaybettikten sonra büyük bir yıkıma uğradığını ifade eden genç, yaşıtlarına da "Ailenizin kıymetini bilin" tavsiyesinde bulundu. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenen genç, "Hiçbir şekilde artık mutlu olamıyorum, içim kan ağlıyor" ifadelerine yer verdi.

"KELİMELER BOĞAZIMA DÜĞÜMLENDİ"

Sosyal medya kullanıcıları, gencin duygusal videosunun altına "Allah sabır versin, güç kuvvet versin", "İçim parçalandı", "Sabredip devam etmek zorundasın", "Kelimeler boğazıma düğümlendi" şeklinde yorumlar yaptı.

Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti

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Son Dakika 3.Sayfa Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ramazan bacı: Allah sabırlar versin gerçekten çok zor. 19 0 Yanıtla
  • okan: Zor bir sınav sabret 12 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: Allah seninle olsun koca yürekli genç kardeşim 10 0 Yanıtla
  • Ali yildirim: Allah mekanlarını cennet eylesin kardeşim. Insallah ilerde senin çocuklarına yasatırsın o mutluluğu… 10 0 Yanıtla
  • celal doğan: Ah be kardeşim ciğerimizi Yaktın 5 0 Yanıtla
  • Menekse null: kıyamam sana kuzum Rabbim sana bi aile kurdurur orda mutlu olursun üzülme Rabbim sabredenlerle beraberdir unutma bizim Peyganberimizde yetim büyüdü en büyük destekcisi eşiydi 5 0 Yanıtla
  • Ezel Bayraktar: Ne gerekiyorsa yapalım mutluluğu için 0 0 Yanıtla

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