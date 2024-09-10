Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti - Son Dakika
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Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti

Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti

Narin Güran cinayetinde tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Tuğrul davadan çekildi. Tuğrul, ''Bir anne olarak davanın takipçisi olacağım'' dedi. Avukat Tuğrul daha önce Salim Güran'ın tutuklanması için somut delil olmadığını iddia etmişti.

10.09.2024 23:48
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Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni buluna Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, davadan çekildiğini duyurdu. Avukatın davayla ilgili sözleri dikkat çekti.

Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti

İTİRAFÇI TUTUKLANDI

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturmasında tutuklu sayısı arttı. Küçük kızın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden, bunun karşılığında tutuklu amca Salim Güran'ın 200 bin TL para teklif ettiğini söyleyen Nevzat Bahtiyar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti

GÖZALTINDA OLMAYAN TEK AMCA: ONU TOPRAK BİLE KABUL ETMEYECEK

Tüm Türkiye Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yürütülen soruşturmayı takip ederken minik Narin'in gözaltında olmayan tek amcası Erhan Güran konuştu. Bu akşam tutuklanan şüpheli itirafçı Nevzat Bahtiyar ile arasında geçen konuşmayı anlatan amca dikkat çeken ifadeler kullandı. Erhan Güran, "Ben dışarıda kalan tek amcayım. 8 amca gözaltında, içerde oğlum ve yeğenlerim de var. Onlar için daha karakol kapısına gitmedim. Devletimiz ortaya çıkardığı zaman kim olursa olsun, gözümün nuru olsun bu cezayı çekecek. Onu toprak bile kabul etmeyecek. Yapan susmuş işte kaç gün sonra ortaya çıktı. Ben köylüyü konuşturamam veya susturamam benim böyle bir gücüm yok, yetkim yok. Nevzat aramalara bizimle birlikte katıldı. Camide otururken geldi yanımıza oturdu, 'Jandarma beni sorguya almış, Salim şüpheleniyor musun diye sormuşlar, ben şüphelenmiyorum, Salim böyle bir şey yapamaz. Salim böyle bir insan değil.' demiş. Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı? Bir hareket bozukluğu olmaz mı, bu kadar sakin mi durulur?" şeklinde konuştu.

Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti

SALİM GÜRAN'IN AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın tutuklu bulunan amcası Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, davadan çekildiğini duyurdu. Toğrul yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür. Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin'in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa'nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de; dosyada gelinen aşamada diğer sanık ve gizli tanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen Adli Tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım.

"BİR VATANDAŞ VE ANNE OLARAK TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum, dosyanın bundan sonraki sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım.

3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ramazan Köksal: em güzel davranışı yapmışssın çekilmekle 19 0 Yanıtla
  • Ramazan Köksal: helal olsun 15 0 Yanıtla
  • Estenice: Aynı şeyleri yazıp duruyorsunuz.. 3 3 Yanıtla

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