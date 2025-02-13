Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

Geniş Video İzle

İstanbul'da bir özel hastanede ameliyat masasında yaşanan fiyat pazarlığı skandalı gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre, anjiyo olacak hastanın ameliyatı sırasında muhasebeci tarafından stent fiyatları konuşuldu ve hastadan 50 bin lira talep edildi. Tüm ödemelerin nakit olarak alındığı ve bu durumun, yapılan işlemlerle ilgili şikayet edilmesini engellemek için uygulandığı iddia edildi.

13.02.2025 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucu üç damarının tıkalı olduğunu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

HASTALARLA TEMİZLİK GÖREVLİLERİ İLGİLENDİ

İddiaya göre hastanede doktor-hemşireler yerine temizlik görevlilerinin hastalarla ilgilendiğini fark eden B.T., tedaviyi kabul etmedi. Ancak doktorların kalp krizi riski olduğunu söylemesi üzerine yatış yapılarak anjiyoya alındı.

AMELİYAT MASASINDA MUHASABECİDEN PAZARLIK

Anjiyo kararının ardından B.T.'nin ameliyat masasında karşılaştığı manzara akıllara durgunluk verdi. B.T., anjiyo sırasında hastane muhasebecisinin ameliyat odasına girerek kendisiyle stent fiyatlarını konuştuğunu iddia etti.

50 BİN LİRA TALEP EDİLDİ

Sözcü TV'de yayınlanan Uğur Dündar ile Arena programında aktarılan görüntülerde, muhasebecinin "15'e 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü. Ancak durum bununla kalmadı; B.T., en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini, ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini söyledi.

Ameliyat masasında hastayla 'pazarlık' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

BİR DE NAKİT ÇALIŞIYORLAR

Öte yandan B.T., muhasebecinin hiçbir koruyucu ekipman giymeden odaya girdiğini ve aynı hastanede o gün gelen herkese benzer işlemler yapıldığını öne sürdü. B.T., tüm ödemelerin nakit olarak alındığını ve bu yöntemin, yapılan işlemlerle ilgili şikayet edilmesini engellemek için uygulandığını iddia etti.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL"

Ortaya çıkan skandal görüntüleri utanç verici olarak yorumlayan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, "Anjiyo masasındaki bir hastaya bunu söyleyemezsiniz. Hastanın o anda sağlıklı bir karar verme durumu olamaz. Bu, ne tıbbi açıdan ne de hukuki açıdan kabul edilebilir bir durum değildir" değerlendirmesi yaptı.

"ÇOK CİDDİ İHLALLER SÖZ KONUSU"

Durumun yasal olarak da suç teşkil ettiğini belirten Küçükosmanoğlu, "Bu olay mevzuata aykırıdır. Burada çok ciddi etik ve hukuki ihlaller söz konusu" dedi.

Küçükosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Özel hastanelerde ilave ücretin ne kadar olacağı, 5510 sayılı yasada belirtilmiştir. Özel hastanelerde alınabilecek ilave ücret, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki fiyatın %200'ünü aşamaz. Ayrıca bazı hizmetler için ilave ücret alınması yasaktır. Mevzuatta olmayan bir ücret talep ediliyor. Bunun yanında, hekimlik uygulaması açısından da ciddi bir hata söz konusu. Oradaki ekibin lideri olan hekimin, böyle bir şeye kesinlikle izin vermemesi gerekirdi.

Ameliyat masasında hastayla \'\'pazarlık\'\' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

İnsan Hakları, İstanbul, Ameliyat, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Asım Furuncu:
    özeller in geneli böyle Allah düşürmesin dertleri önce para önce insan seğil 4 1 Yanıtla
  • null:
    Devletinizin,şehir hastanelerinin kıymetini bilin,ya hasta yoksa diyenlerin peşinden gitmeyin 2 3 Yanıtla
  • Trabzon:
    ÜLKEMİZ FIRSATLAR VE FIRSATÇILAR ÜLKESİ...AMA SORSAN %100 DE MÜSLÜMANIZ 5 0 Yanıtla
  • Vedat null:
    sağlik resmen bok oldu eskiyi mumla arar olduk 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
07:43 32 il için kar yağışı uyarısı 12 kentte kuvvetli görülecek 32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek
07:22 Meclis’te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar
04:14 Trump: Eğitim Bakanlığı’nın derhal kapatılmasını istiyorum Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum
21:46 Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor
12:27 Vatandaşlar ucuz ürün arayışına düştü Vatandaşlar ucuz ürün arayışına düştü
12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
12:07 Gizem Karaca’dan karnı burnunda poz: Hep özeniyordum Gizem Karaca'dan karnı burnunda poz: Hep özeniyordum
11:45 Ahmet Davutoğlu: Gazze referandumla Türkiye’ye bağlansın Ahmet Davutoğlu: Gazze referandumla Türkiye'ye bağlansın
11:44 Talisca’nın gizlice gittiği mekana bakın Talisca'nın gizlice gittiği mekana bakın
11:43 Dehşet anları kamerada Başıboş köpek, talihsiz kadını boğazından kaptı Dehşet anları kamerada! Başıboş köpek, talihsiz kadını boğazından kaptı
11:42 Çaresiz kalan Oğul, 100 yaşında ölen annesinin cesedini sokalarda gezdirdi Çaresiz kalan Oğul, 100 yaşında ölen annesinin cesedini sokalarda gezdirdi
11:27 Emeklilerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emeklilerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
11:27 Canlı yayında yıkılan binadan kurtarılan Ömer: Kolumun üzerinde eşimin cansız bedeniyle kaldım Canlı yayında yıkılan binadan kurtarılan Ömer: Kolumun üzerinde eşimin cansız bedeniyle kaldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 08:41:55. #1.12#
SON DAKİKA: Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.