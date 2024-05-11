Gelinin kız kardeşi düğünde yılanı kuyruğundan tutup kaldırdı - Son Dakika
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Gelinin kız kardeşi düğünde yılanı kuyruğundan tutup kaldırdı

Arizona'da düzenlenen bir düğünde, gelinin kız kardeşi Erika Rodriguez, etkinlik alanına giren bir yılanı fark edip kuyruğundan tutarak uzaklaştırdı. Bu olay TikTok'ta paylaşıldı ve bir milyondan fazla kez izlendi. Erika, yılanı güvenli bir mesafede tutarak etkinlik alanından uzaklaştırdı ve çevredeki çalılıklara bıraktı. Olay, davetliler tarafından unutulmaz bir an olarak kaydedildi.

11.05.2024 11:08
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Amerika Birleşik Devletleri Arizona'daki bir düğünde, gelinin kız kardeşi Erika Rodriguez, düğün kutlamaları sırasında, bir yılanın etkinlik alanına gizlice girdiğini fark etti. TikTok'ta paylaşılan bir videoda, turuncu bir elbise içindeki Erika'nın, diğer davetlilerin şaşkın bakışları arasında yılanı kuyruğundan tutup kaldırdığı görülüyor.

Videoda, "Erika, çılgınsın!" diye bağıran bir izleyicinin sesi duyuluyor ve video sosyal medyada bir milyondan fazla kez izlenmiş.

Erika, yılanı güvenli bir mesafede tutarak etkinlik alanından uzaklaştırıp çevredeki çalılıklara bırakıyor. Bu sırada elbisesini yerde sürünmemesi için kaldırdığı görülüyor.

"Arizona'daki düğünler" başlığıyla paylaşılan bu videolar, Erika'nın kız kardeşi Sandra tarafından yayımlandı. Olay, davetliler tarafından unutulmayacak bir an olarak kaydedildi.

Erika, Fox10 Phoenix'e verdiği röportajda, "Yılan sürekli olarak kokteyl alanına giriyordu. Bir çalışan onu yakalamaya çalıştı, ama başaramadı ve yılan tekrar ortaya çıktı," dedi. Çalışan geri dönmediği için Erika, duruma müdahale etmeye karar verdi. Yılanı bıraktıktan sonra, bar tarafından bir bira ile ödüllendirildi.

Erika, çocukken Steve Irwin'i izlemiş olmasının cesaretini artırdığını belirtti. "Çocukken çok haşarıydım, dışarıda her türlü hayvanı yakalardım," diye ekledi.

Kız kardeşi Sandra, "O hep böyleydi. Hayvanları sever, her zaman maceracıdır ve gerçekten hiçbir şeyden korkmaz," dedi.

Videoların yorum bölümünde, Erika'ya hayran olanlar flört tekliflerinde bulunuyorlar. Bir kullanıcı, "Lütfen iletişim bilgilerini ve yüzük ölçüsünü alabilir miyim?" diye yazarken, bir diğeri "Kesinlikle evlenilecek kız," yorumunu yaptı. Bir erkek ise, "İlk görüşte aşka inanmazdım ama işte buradayız," diye ekledi.

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Amerika Birleşik Devletler'inde düğünü basan yılanı elleri ile uzaklaştıran gelinin kız kardeşi, kahraman ilan edildi
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Amerika Birleşik Devletleri, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gelinin kız kardeşi düğünde yılanı kuyruğundan tutup kaldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelinin kız kardeşi düğünde yılanı kuyruğundan tutup kaldırdı - Son Dakika
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