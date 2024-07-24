Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı

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New Jersey'de yaşayan 29 yaşındaki Franklin Zeigler, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan bir martının kafasını koparması ve ardından kendisini tutuklama girişiminde bulunan polislerle kavga etmesi sonucu gözaltına alındı.

Olay, 6 Temmuz'da Wildwood sahil şeridindeki Morey's Piers & Beachfront Su Parkları'nda bulunan Surfside İskelesi'nde meydana geldi. Bir martı, Zeigler'ın kızının patates kızartmalarını çalmaya çalıştı.

New Jersey 101.5'in haberine göre, öfke nöbetine kapılan Zeigler, talihsiz kuşa saldırdı ve kafasını gövdesinden kopardı.

Newark Star-Ledger'ın bildirdiğine göre, kuş katili daha sonra martının kalıntılarını atmak için sahil şeridi çalışanlarından çöp torbası istedi. Bu sırada kuşun parçalarını hala elinde tutuyordu.

North Wildwood polisleri olay yerine geldiğinde, Zeigler hızla "öfkeli bir hal aldı ve ilgisiz bir soruşturma konusunda memurlarla işbirliği yapmadı."

Yetkililer Zeigler'ı tutuklayarak düzeni bozma ve tutuklamaya direnme suçlamalarıyla karşı karşıya bıraktı.

Haberlere göre, 18 Temmuz'da Zeigler'a ayrıca üçüncü derece hayvana eziyet suçlaması da yöneltildi.

Ledger'ın belirttiğine göre, Zeigler'a 9 Ağustos'ta mahkeme tarihi verildi ve serbest bırakıldı.