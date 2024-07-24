Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı - Son Dakika
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Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı

Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı

New Jersey'de yaşayan Franklin Zeigler, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan bir martının kafasını kopartması ve ardından polislerle kavga etmesi sonucu gözaltına alındı. Olay, bir su parkında gerçekleşti. Zeigler, martıya saldırdı ve kafasını koparttı. Polisler olay yerine geldiğinde, Zeigler öfkelendi ve işbirliği yapmadı. Zeigler, düzeni bozma, tutuklamaya direnme ve hayvana eziyet suçlamalarıyla karşı karşıya bırakıldı.

24.07.2024 15:01
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New Jersey'de yaşayan 29 yaşındaki Franklin Zeigler, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan bir martının kafasını koparması ve ardından kendisini tutuklama girişiminde bulunan polislerle kavga etmesi sonucu gözaltına alındı.

Olay, 6 Temmuz'da Wildwood sahil şeridindeki Morey's Piers & Beachfront Su Parkları'nda bulunan Surfside İskelesi'nde meydana geldi. Bir martı, Zeigler'ın kızının patates kızartmalarını çalmaya çalıştı.

New Jersey 101.5'in haberine göre, öfke nöbetine kapılan Zeigler, talihsiz kuşa saldırdı ve kafasını gövdesinden kopardı.

Newark Star-Ledger'ın bildirdiğine göre, kuş katili daha sonra martının kalıntılarını atmak için sahil şeridi çalışanlarından çöp torbası istedi. Bu sırada kuşun parçalarını hala elinde tutuyordu.

North Wildwood polisleri olay yerine geldiğinde, Zeigler hızla "öfkeli bir hal aldı ve ilgisiz bir soruşturma konusunda memurlarla işbirliği yapmadı."

Yetkililer Zeigler'ı tutuklayarak düzeni bozma ve tutuklamaya direnme suçlamalarıyla karşı karşıya bıraktı.

Haberlere göre, 18 Temmuz'da Zeigler'a ayrıca üçüncü derece hayvana eziyet suçlaması da yöneltildi.

Ledger'ın belirttiğine göre, Zeigler'a 9 Ağustos'ta mahkeme tarihi verildi ve serbest bırakıldı.

Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Kavga, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: Beşiktaş Kadıköy vapurundan simit atarım hep bu sevimli kuşlara martılar etçildir sayemizde hamurcu oldular 17 12 Yanıtla
    Huseyin Nalbant: Abi senin işin gücün yok hep haberlere yorum mu yazıyorsun 17 1 serkan üçler: yapsın haber sizde kafayı buna takmissiniz hahah 2 0
  • Yunus Uslu: Bir patates için insan bir hayvanı öldürür mü ? 27 2 Yanıtla
  • Feti Özay: bizene n2asıl sçma bir haber.. ciddi haberler verin 2 8 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: martılar temsili mi 6 2 Yanıtla
  • Sinan Akdeniz: Bati medeniyetinide görüyoruz 5 1 Yanıtla
  • Erdinç Şimşek: Martı fotoğraf ı iyi olmuş yoksa karga anlayabilirdik 3 1 Yanıtla
  • babasultan: Gerçek bir baba, ne olursa olsun evladının yemeğine bile dokundurtmuyor aslan parçası 0 0 Yanıtla
  • Yatay Zeki: erwerw 0 0 Yanıtla

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