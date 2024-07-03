Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti - Son Dakika
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasa dışı bahis suçlarından 27 yıl hapis talep etti.

03.07.2024 21:53  Güncelleme: 22:04
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat için 27 yıl hapis istedi.

Dilan Polat'ın örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli altı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5 Kasım 2023 tarihinde ise, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmış ve 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

Dilan Polat, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Kadri Akgündüz: Az bile bnce. Alsana enerji. Paraları yerken ıyıydı. Sen. Ve senin gibiler cok var. MaLesef ulkede 40 2 Yanıtla
    ferhat eser: oyunun adı belli enerciiiiiiisi biten paket olur 5 0
  • ferhat eser: Allah adaleti sağlayan gereğini yapanlardan razı olsun 36 2 Yanıtla
  • Hakan Taş: 1 dilim baklava ya göre az ceza . 32 0 Yanıtla
  • Saim Dolanbay: Az Bile . 24 2 Yanıtla
  • Seash: az bile 19 2 Yanıtla
  • ferhat eser: kesinlikle türkiyede fenomenlik başta olmak üzere tiktok gibi uygulamalar yasaklanmalı herşey bunların içinden çıkıyor 18 0 Yanıtla
  • Aynur Cıkın: Adam öldürene bunca ceza verilmiyor 7 3 Yanıtla
  • Hatice Öztürk: saka diyin ya 3 6 Yanıtla
    ferhat eser: hatice sendemi bu işin içindesin yoksa kardes 6 0
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