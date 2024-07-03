Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

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6 farklı dilde Mert Günok\'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş

NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli altı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5 Kasım 2023 tarihinde ise, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmış ve 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.

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