Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat için 27 yıl hapis istedi.
Dilan Polat'ın örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.
1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli altı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5 Kasım 2023 tarihinde ise, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmış ve 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.
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