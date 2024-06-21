Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu - Son Dakika
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Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu

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Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine sıçradı ve 5 kişi hayatını kaybetti. Ölen vatandaşların yanı sıra bölgeden gelen görüntülerde yüzlerce hayvanın alevlerin arasında can verdiği ve acı acı inlediği görüldü. Sosyal medyada hayvanseverler ve veterinerler bölgeye çağırılarak yaralı hayvanların tedavisine yardımcı olunması istendi.

21.06.2024 11:46  Güncelleme: 11:59
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangını kontrol altına alındıktan sonra bölgeden gelen son görüntüler yürek dağladı.

ACI ACI İNLEYEREK CAN ÇEKİŞTİLER

Hayatını kaybeden vatandaşların acısı henüz çok tazeyken bölgeden gelen yeni görüntüler izleyenlerin adeta kanını dondurdu. Görüntülerde yüzlerce hayvanın alevlerin arasında kalarak can verdiği, hayatta kalmayı başaranların ise son nefeslerini vermek üzere acıyla can çekiştiği görüldü.

Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu

O ANLARI GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE KAYDA ALDI

Kaçacak yerleri olmayan ve her yanı ateş çemberiyle sarılı olan talihsiz hayvanların yanarak can verdiği görüldü. Aralarında çok sayıda yavrunun da olduğu hayvanların çaresizce inlemeleri o anları kayda alan kişiyi gözyaşlarına boğdu.

Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu

HAYVANSEVERLER BÖLGEYE DAVET EDİLDİ

Hala nefes alabilen hayvanların ise ağır yaralandığı ve uzuvlarının kalıcı hasar aldığı dikkatlerden kaçmadı. İzleyenlerin tüylerini ürperten o manzaraların ardından sosyal medyada hayvanseverler bölgeye çağırıldı ve veteriner desteğine ihtiyaç olduğu belirtildi. Öte yandan yaralı olarak kurtulan hayvanların tedavisinin yapılabilmesi için imkanı olan kişilerin nakil konusunda destek vermesi istendi.

Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
Diyarbakır\'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu

Diyarbakır, Mardin, Hayvan Hakları, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • YAKUP KÜÇÜK: Afad ekibi ne yapsın ? 0 1 Yanıtla
  • Ali Topatan: Canını kaybedenlere allahtan rahmet diliyorum. Anız yakanlara ise devletten arazilerinin ellerinden alınmasını talep ediyorum ne cezası varsada çeksinler. 0 0 Yanıtla

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