Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası

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Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Ebru Gündeş'e 69 milyon lira verildiği iddiası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kavgaya neden oldu. Meclis üyeleri, tekme tokat kavga ederken, o anlar kameraya yansıdı.

07.11.2024 21:48
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 29 Ekim konserinde Ebru Gündeş'e ödendiği iddia edilen 69 milyon lira nedeniyle kavga çıktı. Meclis üyeleri tekme tokat kavga ederken, o anlar kameraya yansıdı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDE "EBRU GÜNDEŞ" TARTIŞMASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira ödediği iddiası tartışmalara neden oldu. Mansur Yavaş, söz konusu ödemenin yapılmayacağını açıklamasının ardından bugün de Mor ve Ötesi grubuna 71 milyon TL verileceği iddiası gündeme geldi.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, söz konusu iddialar nedeniyle gerilim yükseldi. Karşılıklı başlayan laf dalaşı kavgaya döndü. Meclis üyeleri tekme tokat kavga etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde tekme tokat "konser" kavgası

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat 'konser' kavgası - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • murat salih başçı:
    yiyin birbirinizi efendiler... yoksulluk halk umrunuzda mı... hakettik nerden bakarsan bak hakettik toplum olarak bu yöneticileri 0 0 Yanıtla
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