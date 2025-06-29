Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Başkent'ten geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Ankara'nın Çubuklu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de kısa süreli paniğin yaşanmasına neden oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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