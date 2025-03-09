İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı - Son Dakika
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İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı

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Ankara'da taksiye binmek isteyen iki çocuklu bir kadın, kendisini istediği yere götürmeyi reddeden şoförü bıçakladı. Yaralanan taksici hastaneye kaldırılırken, saldırgan kadın ise serbest bırakıldı.

09.03.2025 19:28  Güncelleme: 19:43
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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir taksi durağına yanında 2 çocuk ile gelen madde bağımlısı Yaprak A., taksici Salih Şener'e Yenidoğan semtine gitmek istediğini ancak taksiyi bir süre orada bekleteceğini söyledi.

Ankara'da Dehşet: İstediği Yere Götürmeyen Taksiciyi Bıçaklayan Kadın Serbest Bırakıldı

İSTEDİĞİ YERE GÖTÜRMEYEN TAKSİCİYİ BIÇAKLADI

Salih Şener ise gideceği yerde bekleyemeyeceğini belirterek, kadını ve çocukları araca almadı. Bunun üzerine taksici Şener ile Yaprak A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaprak A., Şener'i karnından bıçakladı.

Ankara'da Dehşet: İstediği Yere Götürmeyen Taksiciyi Bıçaklayan Kadın Serbest Bırakıldı

OLAY KAMERADA

Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Şener'in tedavisi sürerken, polis ekipleri tarafından yakalanan Yaprak A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taksici Şener'in şikayetçi olmadığı Yaprak A., çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Ankara'da Dehşet: İstediği Yere Götürmeyen Taksiciyi Bıçaklayan Kadın Serbest Bırakıldı

"TAHMİNİMCE NORMAL BİR İNSAN DEĞİL"

Duraktaki şoförlerden Fahrettin Yağcı, "Müşteri olarak gelen bir bayan ve 2 çocuk araba beklerken arkadaşımızın yanına geliyorlar ve taksiye biniyorlar. 'Yenidoğan'a gidip geleceğiz' diyorlar. Taksici de 'Götürürüm ama bekleyip alamam' diyor. Ondan sonra tartışma çıkmış, arabayı tekmelemiş. Sonra içeri gelmiş, oturmuş, götüreceksin beni diye tartışmış. Genç 2 çocukla birlikte bıçaklamışlar. Arkadaşımız da buradan hastaneye, acil bölümüne gidiyor. Kadının çevresi tarafından hastanede darbediliyor. Burnu kırık bir şekilde müdahalesi devam ediyor. Tahminimce normal bir insan değil, bir şeyler içmiş olabilir" dedi.

İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı

Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • AHMET YILMAZ:
    Serbest birakilmiş saray adaleti 55 22 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    size ders olsun. siz taksi şoförüsünüz mesafe de secemezsiniz musteri de. iyi olmus. 10 43 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Böyle müşterimi olur mk :)) 36 13 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Ahmet'i yokmusiken 17 3 Yanıtla
  • 6490203:
    bekleyeceksin şan beklemem ne taksimetre beklerkende yazıyor 5 14 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Türkiyede sadece saraya biat etmeyenler tutuklaniyor 10 9 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Taksicilere dokunma Aslında bir tuş olacak taksici bastığında arka ile ön taraf arasına kurşun geçirmez ve erişilmez cam kaplama olacak iki alanı iki bölmeye ayiracak böyle bir proje yapan olsa keşke 14 4 Yanıtla
  • Selim Tatar:
    Bu ülkede siyasileri eleştirmediğin sürece ceza almazsın 10 5 Yanıtla
  • Ali atalı:
    2 çocuğu olan bir bayanı istediği yere insan olan ücretsiz bile götürür.. Bu konudan zaten ceza alır doğru olan bu aşamaya galmemesiydi çocuklarının başında olması en doğru şey her zaman adalet kanundan ibaret olmamalı vicdani adaletde devreye girmesi gerekiyor bu durumlarda ! 1 11 Yanıtla
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