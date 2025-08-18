Ankara'da Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürüldüğü cinayete ilişkin 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Ankara'da Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürüldüğü cinayete ilişkin 4 kişi tutuklandı

Ankara\'da Hakan Çakır\'ın bıçaklanarak öldürüldüğü cinayete ilişkin 4 kişi tutuklandı
18.08.2025 17:26  Güncelleme: 17:34
Ankara\'da Hakan Çakır\'ın bıçaklanarak öldürüldüğü cinayete ilişkin 4 kişi tutuklandı
Ankara'da Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürüldüğü cinayete ilişkin 4 kişi tutuklandı

Ankara'da Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürüldüğü cinayete ilişkin 4 kişi tutuklandı.

HAKAN ÇAKIR BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, geçen pazar gece saatlerinde Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise bıçaklanarak yaralandı. Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraf ve videolar tepki topladı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayette yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınan 4 kişinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür. Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

BAKAN TUNÇ'TAN "SUÇA SÜRÜKLENMİŞ ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLEME" ÇIKIŞI

Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez. Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir.

Bu çerçevede çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur.

"AMACIMIZ ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI VE TOPLUMUN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK"

15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK'nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, Çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması, Aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi, Sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmamasının önlenmesi, Çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi, Çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması, ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine yaptırım öngörülmesi, Çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir.

Amacımız, bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamaktır. Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacak ve taslak çalışmamızı yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz."

Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürüldüğü cinayete ilişkin 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • Timur Yılmaz:
    biraz erken olmadı mı ? 2 sene sonra salarlar zaten müptezelleri 1 0 Yanıtla
  • bdh76xgfwj:
    verilebilecek en ağır ceza verilsin hafifletici sebep vs değerlendirilmesin. 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Ankara'da Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürüldüğü cinayete ilişkin 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
