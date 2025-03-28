6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor - Son Dakika
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6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor

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Ramazan Bayramı'na iki gün kala Ankara'dan acı haber geldi. Haymana'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Kazada ölenlerin kimlikleri belli olurken kazaya karışan otomobilin hız göstergesinin 110 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

28.03.2025 15:39  Güncelleme: 15:51
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Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Hatalı sollama sonucu, 31 GE 368 plakalı Fiat Egea marka araç ile 06 EPP 091 plakalı Fiat Linea marka araç kafa kafaya çarpıştı.

ÖLEN 6 KİŞİDEN 2'Sİ ÇOCUK

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Yapılan ilk tespitlerin ardından iki araçta 9 kişinin olduğu ve ölü sayısının 6'ya çıktığı öğrenildi. 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ölen 6 kişiden 2'sinin çocuk olduğu belirlendi.

6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor

ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi. 31 GE 368 plakalı otomobilin sürücüsü Piyade Astsubay Muhammet Emin Özdemir, yanında bulunan 9 aylık Duru Özdemir ve Ayşe Özdemir ile 06 EPP 091 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Özgen, yanında bulunan Görkem Yıldırım (6) ve Arif Yıldırım hayatını kaybetti.

KADRAN 110'DA TAKILI KALDI

Ölenlerin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Yaralanan Yusuf Özdemir, Neriman Yıldırım ve hayatını kaybeden dedesi ile aynı ismi taşıyan Arif Yıldırım'ın hastanede tedavisi sürüyor. Edirne'de görev yapan Astsubay Muhammet Emin Özdemir'in kullandığı otomobilin hız göstergesinin 110 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

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Yıldırım ailesinin akrabası Beyazıt Selvi, kazanın hatalı sollama sonucu meydana geldiğini öğrendiklerini söyledi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor

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Son Dakika 3.Sayfa 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 34ts6665:
    110 km yüksek hız değil. haberin başlığına bakınca 200 250 km hız zannedersin. ülkenin haber siteleri de yavşAK 79 3 Yanıtla
  • fatih kara :
    Allah rahmet eylesin, çok üzücü ne hayalleri vardı kimbilir , anne baba bayram... 38 0 Yanıtla
  • 398814Erk.:
    110 km nerde gittiğine göre değişir başlıkla haberin alakası yok 19 0 Yanıtla
  • akın Acar:
    Fiat pişmanlıktır, yürüyen tabut, öncesi şimdisi ve sonrasında da ... 12 5 Yanıtla
  • Kanuni Süleyman:
    haberin başlığı alakasız 110 km hızlı değilki 140 km otobanda gidebilir 6 0 Yanıtla
  • Fecri null:
    Eski arabalarla hız yapmak doğru değildir 3 1 Yanıtla
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