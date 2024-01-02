Ankara\'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi

Ankara'da Kızılay'da devriye görevi yapan bir polisin üzerine koşmaya başlayan ve dur ihtarına uymayan şahıs etkisiz hale getirildi.
Ankara'da, İçişleri Bakanlığı önündeki kulübe önünde 'dur' ihtarına uymayan sırt çantalı şüpheli bir kişi, nöbetçi polis memurlarının açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüpheli, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bu gece saat 23.30'da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır.
Şahıs hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
Polis, olay sonrası bir süre İçişleri Bakanlığı etrafındaki cadde ve sokakları yaya ve araç trafiğine kapattı.
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