Ankara'da sahte içkiden can kaybı 63'e yükseldi - Son Dakika
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Ankara'da sahte içkiden can kaybı 63'e yükseldi

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Ankara'da sahte içki kabusunda can kaybı bir kez daha arttı. Kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, 36 kişinin de yoğun bakımda olduğu belirtildi.

20.02.2025 17:08
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Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi. 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

SAHTE İÇKİDE SAVCILIĞIN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

CAN KAYBI 63

Raporlara göre, Ankara'da 63 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 30 şüpheli tutuklandı, 38 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara\'da sahte içkiden can kaybı 63\'e yükseldi

Sahte İçki, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da sahte içkiden can kaybı 63'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • METİN Günaydın:
    canımız ALLAHA emanet tek içki degilki yediğimiz içtiğimiz her şey sahte. 27 4 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİZE ESKİ TÜRKİYE'Yİ GETİR ARTIK BU MİLLETİN MADDİ MANEVİ GÜCÜ KALMADI DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI 0 0
    Bekir Boylu:
    yavuşak 0 0
  • Serkan Genç:
    tvlere çıkıp, bize kızıyorlar suluyada kuruyada daha zam yapacam deyip pişkince gülceğine, vatandaşın ölüyor, vergiyi düşür 15 6 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    YAPACAK BİRŞEY YOK. İÇMESELERDİ. 7 12 Yanıtla
    VillaUmut:
    Allah bizi senin gibilerden korusun Mehmet, diyecek bir şey yok çünkü atsan atılmaz satsan satılmazsın maalesef! Vaden dolana kadar sabredeceğiz. 0 0
    Murat Şahin:
    Sana göre mi yaşayacak insanlar kendi hayatını oE.. Allah rahmet eylesin 0 0
  • Kaho Kroyf:
    alkolün bu kadar pahalı olması sadece içki ile ilişkilendirilmez tıbbi araç gereçlerde kimyasal ürün satışlarında evinizin mobilyalarının verniklenmesi gibi ilaç sektöründe kullanıldığı gibi alanlarda ürünlerin daha fazla zamlanmasına yol açar bu yüzden bana ne ben içki tüketmiyorum dememesi gerekiyor herhangi bir vatandaşın 10 4 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Allah sonumuzu hayır etsin, içki ve sigaraya daha çok zam yapın. nasıl olsa her ikiside sagliga zararli. ancak vergisini almak helal.. onlarca insan ölmüş kimin umurunda ki! 6 4 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    bu kadar sahte içki yayını yapılmasına rağmen, neden alırlar. içki pahalıymış, içme kardeşim.canınıza yazık değilmi. 2 6 Yanıtla
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