Ankara\'da sahte içkiden can kaybı 63\'e yükseldi

Kaho Kroyf:

alkolün bu kadar pahalı olması sadece içki ile ilişkilendirilmez tıbbi araç gereçlerde kimyasal ürün satışlarında evinizin mobilyalarının verniklenmesi gibi ilaç sektöründe kullanıldığı gibi alanlarda ürünlerin daha fazla zamlanmasına yol açar bu yüzden bana ne ben içki tüketmiyorum dememesi gerekiyor herhangi bir vatandaşın