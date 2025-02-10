Ankara\'da sahte içkiden ölenlerin sayısı giderek artıyor

3.Sayfa

Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi. Sahte içkiyi satan kişi entübe edildi.

NTV'de yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturmada sahte içkiyi üreten ve kullananlar tespit edilmeye çalışılıyor. Filyasyon ekibi de kurulmuş durumda.

Sahte içki üretenlerin telefonları savcılık tarafından incelemeye alındı. Bu kişilerle iletişime geçenler kim, sahte içkiyi tüketip tüketmedikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

Son bilgilere göre soruşturma kapsamında 19 kişi tutuklandı. Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme de devam ediyor.