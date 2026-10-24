Ankara'da yakalanan tespih şüphelisi öğrenciden 100 TL aldı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Ankara'da yakalanan tespih şüphelisi öğrenciden 100 TL aldı, adliyeye sevk edildi

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Ankara\'da yakalanan tespih şüphelisi öğrenciden 100 TL aldı, adliyeye sevk edildi
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Eskişehir Tepebaşı'nda bir öğrenciye zorla tespih satmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli, öğrenciden 100 TL aldığı belirlendikten sonra Ankara'da yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Eskişehir'de yoldan geçen bir öğrenciden zorla tespih satma bahanesiyle para aldığı öne sürülen ve tepki çeken sosyal medya görüntülerinin ardından Ankara'da yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir şahsın yoldan geçen genci durdurarak zorla tespih satmaya çalıştığı iddia edildi. Durumu fark eden duyarlı bir vatandaş, mağdur genci tanıyormuş gibi davranarak yanına yaklaştı ve yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Mobil bankacılık hesabını vererek öğrenciden 100 TL aldığı belirlenen şüphelinin görüntüleri kısa sürede tepki topladı.

Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede ulaştıkları müşteki gencin ifadesini aldı. Kendisine zorla tespih satmaya çalışan R.A. (26) isimli şahıstan şikayetçi olunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen titiz incelemeler neticesinde şüphelinin Ankara'da olduğu tespit edildi ve düzenlenen operasyonla yakalanması sağlandı.

Ankara'da gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen R.A., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eskişehir Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA
EskişehirTepebaşı3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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