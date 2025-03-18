Ankara\'daki Kırşehir\'li Yargı Çalışanları, Ramazan İftarında Bir Araya Geldi

Ankara'da Görev Yapan Kırşehir'li Yargı Çalışanları Grubu tarafından Ramazan ayı münasebetiyle 17 Mart tarihinde Ankara Şaşmaz Açık Cezaevi Müdürlüğü Restoranında düzenlenen geleneksel iftar programı, Ankara'da görev yapan Kırşehir'li yargı camiasını bir araya getirdi.

Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla gerçekleştirilen programa yaklaşık 250 Kırşehir'li yargı çalışanı katıldı.

İftar programının açılış konuşmasını yapan Grup Kurucusu ve Başkanı Hakim Murat Bahadır, hemşerileri arasında birlik ve beraberliğin önemine vurguda bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim grup olarak tek amacımız, Ankara'da görev yapan Kırşehir'li yargı çalışanlarının birbirlerinden haberdar olmalarını sağlayarak hemşerilerimiz arasında birlik ve beraberliği tesis etmek. İyi günde olsun kötü günde olsun her daim grup üyesi hemşerilerimizin yanında olarak yardımlaşma ve dayanışma duyguların pekiştirmek. Biz grup olarak kesinlikle siyasetten uzağız. Biz insanların gönüllerine talibiz.

Bizimle aynı düşüncede olan, tek derdi memleketimiz Kırşehir ve hemşerilerimize hizmet olan gerek şahıs gerekse sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanındayız. Malum Ramazan ayı münasebetiyle bir arada bulunuyoruz. Bu mübarek ayın başta vatanımız ve milletimiz olmak hepimiz için hayırlara ve güzelliklere vesile olması dileğiyle hayırlı ramazanlar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin inşallah."

Grup Başkanı Bahadır'ın konuşmasının ardından, grubun 500'üncü üyesi polis memuru Ayşenur Beyza Bircan'a hakim Zehra Bahadır, Ankara 9 uncu Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığından emekliye ayrılarak noterliğe geçen grup üyesi Hacı Hüseyin Orhan'a Av. Aydın Akpınar ve Yargıtay savcılığı görevini yürütmekte iken kısa bir süre önce emekliye ayrılan Hayrettin Türe'ye Grup Başkanı Hakim Murat Bahadır tarafından plaket takdimi yapıldı.

Son derece samimi ve coşkulu bir ortamda geçen iftar programı Kırşehir'den özel olarak gelen müzik grubunun icra ettiği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle son buldu.