Ankara\'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Tesisi'ne (TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirildi. Kurumun giriş kapısı önünde çatışma çıkarken, bölgede patlama sesleri geldi.

ÇATIŞMA ANI CANLI YAYINDA

Çatışma ve patlama sesleri canlı yayında da duyuldu. Silahların peş peşe ateşlendiği görülürken, o anlarda vatandaşlar panikle kaçıştı.

"BİR TİCARİ ARAÇ PATLATILDI"

Gazeteci Dicle Canova, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, bir ticari aracın patlatıldığı yönünde iddiaların olduğunu belirtti. Canova şunları söyledi: "Bir terör saldırısı olduğu yönündeki şüpheler artıyor. TUSAŞ'a giden bir grup var. Bir ticari aracın kapının önünde patlatıldığı yönünde bilgi edindim. İçeriye girmeye çalışanlarla güvenlik arasında çatışma çıktığı söyleniyor. Çatışmanın ara ara devam ettiğini söyleyebilirim. Ankara Valiliği'nden bir açıklama gelecek. O açıklamayı bekliyoruz. TUSAŞ kampüsüne girmeye çalışan bir gruptan bahsediliyor. Ticari taksinin patlatılması nedeniyle terör saldırısı olduğu düşünülüyor."