Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu - Son Dakika
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Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada saldırıda şehit ve yaralıların olduğunu belirtirken, patlama ve silahlı çatışma sesleri canlı yayında da duyuldu. Çatışma nedeniyle korku dolu anlar yaşayan vatandaşların kendilerini panikle yere attığı görüldü.

23.10.2024 16:06
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Tesisi'ne (TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirildi. Kurumun giriş kapısı önünde çatışma çıkarken, bölgede patlama sesleri geldi.

ÇATIŞMA ANI CANLI YAYINDA

Çatışma ve patlama sesleri canlı yayında da duyuldu. Silahların peş peşe ateşlendiği görülürken, o anlarda vatandaşlar panikle kaçıştı.

Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu

"BİR TİCARİ ARAÇ PATLATILDI"

Gazeteci Dicle Canova, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, bir ticari aracın patlatıldığı yönünde iddiaların olduğunu belirtti. Canova şunları söyledi: "Bir terör saldırısı olduğu yönündeki şüpheler artıyor. TUSAŞ'a giden bir grup var. Bir ticari aracın kapının önünde patlatıldığı yönünde bilgi edindim. İçeriye girmeye çalışanlarla güvenlik arasında çatışma çıktığı söyleniyor. Çatışmanın ara ara devam ettiğini söyleyebilirim. Ankara Valiliği'nden bir açıklama gelecek. O açıklamayı bekliyoruz. TUSAŞ kampüsüne girmeye çalışan bir gruptan bahsediliyor. Ticari taksinin patlatılması nedeniyle terör saldırısı olduğu düşünülüyor."

Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
Ankara\'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • mustafa sagdic:
    hala multeci alacakmis ulkeye. saka gibi. sonra da biz illetiz biz zilletiz 55 22 Yanıtla
  • nafis can:
    Ne tesadüf bahçeli’nin açıklamasından sonra 54 0 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    Terör sevicilerin hepsi şimdi teker teker çıkıp teröre lanet okur 27 3 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    ÜLKE YOL GEÇEN HANINA DÖNMÜŞ NE BEKLIYORDUNUZKİ 24 3 Yanıtla
  • berke Adgzl:
    Bahçeli bunlarida cikaralimmi meclise belki daha yapmazlar 17 7 Yanıtla
  • İshak Klein:
    bahçeli.. Türk milleti olarak iliklerimize kadar senden nefret ediyoruz 5 3 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Aşağılık bahçeli 5 3 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Bu iş abd ve israile kadar gider! 1 0 Yanıtla
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