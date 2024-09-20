Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı - Son Dakika
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Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Ankara'ya giden, AJet firmasına ait bir yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak çamura saplandı. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Havalimanı yetkilileri, yolcuların tahliyesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

20.09.2024 14:21
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan AJet Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, inişi sırasında yoğun yağış nedeniyle pistten çıkarak çamura saplandı. Olayın, uçağın Yüksekova semalarında bir tur attıktan sonraki ikinci iniş denemesi sırasında meydana geldiği belirtildi.

Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Uçakta Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar da yer alıyordu. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi, müdahale çalışmaları devam ediyor.

Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı

AJET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, " Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.20'de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havalimanı'na saat 13.15'te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser:
    geçmiş olsun siber saldırı umarım uçaklara işlemiyordur yoksa eyvah diyorum 3 7 Yanıtla
  • Uçan Adam:
    Herkese çok geçmiş olsun.Sebepleri dikkatlice araştırılmalı. 7 0 Yanıtla
  • Kefeni Cepli:
    Ana başlık: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Ankara'ya giden, AJet firmasına ait bir yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak çamura saplandı. Alt haber: Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan AJet Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, inişi sırasında yoğun yağış nedeniyle pistten çıkarak çamura saplandı. Uçak hangi alanda çamura saplanmış, başlıktan başka anlam çıkıyor, ayrıntı da başka anlam. 6 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    a jet normal 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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