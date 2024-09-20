Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan AJet Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, inişi sırasında yoğun yağış nedeniyle pistten çıkarak çamura saplandı. Olayın, uçağın Yüksekova semalarında bir tur attıktan sonraki ikinci iniş denemesi sırasında meydana geldiği belirtildi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Uçakta Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar da yer alıyordu. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi, müdahale çalışmaları devam ediyor.

AJET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, " Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.20'de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havalimanı'na saat 13.15'te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.