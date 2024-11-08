Kış aylarının gelmesiyle birlikte sokakta kalan vatandaşlarımızın çilesi de başladı. Ankara Mamak'ta kaydedilen görüntü ise olayı başka bir boyuta taşıdı.
Bahsi geçen görüntüde bir şahsın yere serdiği battaniye üzerinde yattığı görülüyor. 3 gündür bu şekilde yaşam mücadelesi veren şahsın görüntüsünü izleyenler "Neden o kadar zamandır kimse yardım etmiyor?" sorusunu soramadan edemedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'nın göbeğinde utandıran görüntü - Son Dakika
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