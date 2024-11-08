Ankara\'nın göbeğinde utandıran görüntü

3.Sayfa

Eşinin arkasında duran Narin\'in babası, kardeşiyle ilgili soruyu ise böyle geçiştirdi

Kış aylarının gelmesiyle birlikte sokakta kalan vatandaşlarımızın çilesi de başladı. Ankara Mamak'ta kaydedilen görüntü ise olayı başka bir boyuta taşıdı.

3 GÜNDÜR BU ŞEKİLDE

Bahsi geçen görüntüde bir şahsın yere serdiği battaniye üzerinde yattığı görülüyor. 3 gündür bu şekilde yaşam mücadelesi veren şahsın görüntüsünü izleyenler "Neden o kadar zamandır kimse yardım etmiyor?" sorusunu soramadan edemedi.