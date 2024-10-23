TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayın bir terör saldırısı olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, şehit ve yaralıların olduğunu söyledi. Havadan ve karadan çalışmalar devam ederken saldırganların vardiya değişim saatini seçmesi dikkat çekti.
Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmaların devam ettiği, rehine olduğu belirtiliyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (22)