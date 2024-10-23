Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici - Son Dakika
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Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye terör saldırısı gerçekleştirildi. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edilirken saldırganların vardiya değişim saatini seçmesi dikkat çekti.

23.10.2024 16:48
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TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

VARDİYE DEĞİŞİM SAATİNİ SEÇTİLER

Olayın bir terör saldırısı olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, şehit ve yaralıların olduğunu söyledi. Havadan ve karadan çalışmalar devam ederken saldırganların vardiya değişim saatini seçmesi dikkat çekti.

PERSONEL SIĞINAĞA YÖNLENDİRİLDİ

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmaların devam ettiği, rehine olduğu belirtiliyor.

Ankara TUSAŞ\'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Türk Ak:
    OYUNA GELMEYİN TÜRK KÜRT KARDEŞTİR BÖLÜCÜ KALLEŞTİR AMAN DİYİM KÜRT VE TÜRK HALKIM SAKIN SOKAGA FALAN CIKMAYIN AMAN DİYİM 238 19 Yanıtla
  • Özgür Keser:
    Provokatif bir terör saldırısı bu .. Birileri barış istemiyor 205 22 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ankara nın göbeği? Başkent Ankara? Tusaş? vay ki vah 176 7 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    mit, icisleri vs bunlar ne yapiyor ? gene suclusu baskasi mi? 138 17 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Saygıdeğer Devlet Bahçeli bu konu ile yakından ilgilenip ilgi duyup hayran olup korumaya başladığı örgütten bilgileri alıp daha net bir şekilde aktarır diye bekliyoruz. 108 40 Yanıtla
  • ömer faruk ünalan:
    dünkü siyasi gelişmeler nedeniyle yapıldı ise bu terör örgütü hem Öcalan ı hem de dem partiyi dışlamış demektir. 93 5 Yanıtla
  • Serksn Seyis:
    başkentin göbeğinde bu kadar rahat bir şekilde bu saldırıyı gerçekleştirmek içler acısı.ahkam kesen twetler atan içişleri bakanı ne yapıyor.cok merak ediyorum. 79 12 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    canlı yakalananlar sorgudan sonra idam 85 2 Yanıtla
  • Ali Atkoşan:
    Aklıma deli sorular geliyor bu karışmalıkta yeni anayasayı geçirmesinler 47 17 Yanıtla
  • Tuna:
    Ankara’nın göbeğinde terör saldırısı? Kim istifa etmeli? 52 11 Yanıtla
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