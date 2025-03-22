Ankara Valisi Vasip Şahin: Polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alındı

Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde meydana gelen yasadışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Vali Şahin, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası kentte yapılan protestolara ilişkin açıklama yaptı.

41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şahin yaptığı açıklamada kentte yapılan eylemlerde 41 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şahin açıklamasında "İstanbul C. Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar bahane edilerek İlimizde meydana gelen yasadışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"PROVOKASYONLARA KAPILMAMAK VATANDAŞLIK BORCUMUZDUR"

Şahin açıklamasının devamında "Halkımızın huzur ve güvenliği için Polisimizin sağduyuyla, sabırla ve fedakarca yürüttüğü görevine sağduyuyla yardımcı olmak, provakasyonlara kapılmamak asgari vatandaşlık borcumuzdur" diye yazdı.