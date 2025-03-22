Ankara Valisi Vasip Şahin: Polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara Valisi Vasip Şahin: Polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alındı

Ankara Valisi Vasip Şahin: Polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alındı

Ankara Valisi Vasip Şahin, ilinde meydana gelen yasadışı gösterilere karşı yapılan operasyonları açıkladı. Şahin, polise mukavemet eden 41 kişinin gözaltına alındığını ve adli mercilere teslim edildiğini belirtti. Olayla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti.

22.03.2025 16:17
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Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde meydana gelen yasadışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Vali Şahin, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası kentte yapılan protestolara ilişkin açıklama yaptı.

41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şahin yaptığı açıklamada kentte yapılan eylemlerde 41 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şahin açıklamasında "İstanbul C. Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar bahane edilerek İlimizde meydana gelen yasadışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"PROVOKASYONLARA KAPILMAMAK VATANDAŞLIK BORCUMUZDUR"

Şahin açıklamasının devamında "Halkımızın huzur ve güvenliği için Polisimizin sağduyuyla, sabırla ve fedakarca yürüttüğü görevine sağduyuyla yardımcı olmak, provakasyonlara kapılmamak asgari vatandaşlık borcumuzdur" diye yazdı.

Ankara Valisi Vasip Şahin: Polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Vasip Şahin, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara Valisi Vasip Şahin: Polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Davut Kochan:
    Ekrem İmamoğlun yetişkin oğlu var o neden dışarı çıkmıyor özgür ozelin de yetişkin çocukların var onlar neden evde oturuyorlarda dışari çıkmıyorlar 18 15 Yanıtla
    Alparslan:
    sana anlatırım ama zeka düzeyi anlamaya yetmez gbi zaman israfisin 0 0
    2147saloh:
    ona bakarsan bizde darbede sabaha kadar aokakataydın hic siyasetcinin cocugu tankların önünde deyildi hepsi evindeydi..sen ben o bu şuydu sokakta.dogruya dogru konuşmak gerekir. 0 0
  • Emre Ceylan:
    düştüğümüz durumlara üzülüyorum 17 1 Yanıtla
  • 78908900:
    Marjinal guruplara fırsat verildi , masum bir çağrı ise ortaya konulan iddiaların muhatapların çocukları eşleri yakınları neden meydan da değiller ...Buyurun sizi önden alalım görelim ön sıralarda . 8 4 Yanıtla
  • Alparslan:
    ülke bu yaptığın hamle ile.duzluge çıktı çıktı vali efendi yoksa daha duze çıkamayız helal olsun bravo alkışlar... ey Allah'ım yaw siz de zeka. probelmimk var anlamadim 2 6 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    Onlar Samanyolu kolejinde okudular ondan 4 2 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Adalet yasa ile olur..Yasa çıkarmaktan aciz partilerin kendi görevini yapmak yerine cahil vatandaşı sokağa dökmek olur.. Mendil gibi sizi kullanıp atarlar buna da hak arayışı derler.. Uyanın CHP nin pis oyununa gelmeyin.. Mecliste yasa yapamak için uğraşmıyor halkı galayana getirerek iç karğaşa çıkarma peşinde.. Çözüm yeri Meclistir.. 0 4 Yanıtla
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