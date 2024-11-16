Anlattıkları kan dondurdu! 5 çocuk annesi kadına kocasında ahlaksız teklif

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5 çocuğuyla ortada kaldığını söyleyen 31 yaşında Meltem isimli kadın, 16 yıllık evli olduğu kocası Neşet'in sosyal medyadan tanıştığı bir kadınla kaçtığını iddia ederek Esra Erol'un programına katıldı.

"ARKADAŞLARIM SENİ AŞAĞIDA BEKLİYOR"

Kocasının kendisine birtakım iftiralar attığını ve uygunsuz tekliflerde bulunduğunu ifade eden kadın, "Ben canlı yayınlara katılıyormuşum. Çocuğumu çektiğim videolardaki nefes sesim için başka biriyle birliktelik yaşadığıma dair şeyler söylüyor. Uyku uyumaz, elinden telefon düşmez. Hep cezaevindeydi, ben tek başıma çocuklarıma baktım. 'Sen canlı yayınlarda bir yerlerini açıyorsun' dedi. 'Arkadaşlarım seni aşağıda bekliyor 200 TL verdiler git in' dedi. Uygunsuz işler teklif ediyor" ifadelerini kullandı.

"HER TARAFI AÇIK BİR KADIN GÖRDÜM"

Açıklamasının devamında kocasının sürekli başka kadınlarla fotoğraf paylaştığını belirten kadın, "Bir gün kavga ettik çıktık evden. Sakinleşince döndüm. Kapı açılmadı. Daha sonra açtı, bir kadın sesi geliyor. Yatak odasına girdim telefondan kadın sesi geliyor. Her tarafı açık bir kadın gördüm. Başka kadınlarla da fotoğraf paylaşıyor. Yanında beni arattı. benimle dalga geçtiler. Benim 15 yaşımdaki kızımla da dalga geçtiler" şeklinde konuştu.

"VİDEODAKİ KADIN ARKADAŞIM"

Daha sonra ise iddiaların odağındaki eş, yayına telefonla bağlandı. Sevgilisinin yanında olduğu iddialarını reddederek "Videodaki kadın arkadaşım. Biz Meltem'le ayrıyız" dedi.