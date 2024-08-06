Anne, kızının tacizcisini can canlı yakarak öldürdü - Son Dakika
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Anne, kızının tacizcisini can canlı yakarak öldürdü

Anne, kızının tacizcisini can canlı yakarak öldürdü

İspanyol anne Maria del Carmen Garcia, 1998'de kızına tecavüz eden Antonio Cosme'yi 2005'te ateşe verdi. 9,5 yıl hapis cezası alan Garcia'nın cezası 5,5 yıla indirildi. 2011'de cezası askıya alındı, 2013'te tekrar hapse girdi, 2018'de serbest kaldı. Olay, İspanya'da adalet sistemi ve mağdur hakları tartışmalarını alevlendirdi.

06.08.2024 10:43
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Kızının tecavüzcüsünü ateşe vererek öldüren bir anne, adaleti kendi elleriyle sağlamaya çalışmasının bedelini ağır ödedi.

Maria del Carmen Garcia adlı İspanyol anne, 1998 yılında 13 yaşındaki kızı Veronica'ya tecavüz eden komşuları Antonio Cosme'yi, 2005 yılında cezaevinden izinli çıktığı bir gün karşılaştığında öfkeye kapıldı. Cosme'nin küstahça davranışları ve kızının durumunu sorması üzerine Garcia, benzin alarak Cosme'yi bir barda buldu ve ateşe verdi.

Vücudunun büyük bir kısmı yanan Cosme, hastanede hayatını kaybetti. Garcia, amacının öldürmek değil, sadece korkutmak veya yaralamak olduğunu söyledi.

Başlangıçta 9,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Garcia'nın cezası temyiz sonucu 5,5 yıla indirildi. Kamuoyundan büyük destek gören Garcia için af kampanyaları düzenlendi.

2011'de bir yıldan fazla hapis yattıktan sonra özel durumları nedeniyle cezası askıya alınan Garcia, 2013'te tekrar cezaevine girdi. 2017'de gündüz izni almaya başlayan anne, 2018'de tamamen serbest bırakıldı.

Bu olay, İspanya'da adalet sistemi, çocuk istismarı ve mağdur hakları konularında geniş tartışmalara yol açtı.

Anne, kızının tacizcisini can canlı yakarak öldürdü

İspanya, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anne, kızının tacizcisini can canlı yakarak öldürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Nilgün Aktaş: eline sağlık 34 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: Adalet Yerini Bulmuş ve Konu Kapanmıştır. 26 0 Yanıtla
  • Nevzat: Hayret Türkiyede yaşanmamış 4 6 Yanıtla

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