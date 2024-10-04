Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

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İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında tüyler ürperten bir olay yaşandı. Saat 16.00 sularında, Edirnekapı surlarının üzerine çıkan S.Ç. (19), eski sevgilisi İ.U.'nun (19) bıçakla kafasını kesip yola attı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen S.Ç., olayın ardından surlardan atlayarak intihar etti. Şahsın, Eyüpsultan'da saat 15.30'da da sevgilisi A.H.'yi (19) öldürdüğü ortaya çıktı.

KIZININ KESİLEN KAFASININ ÖNÜNDE FERYAT ETTİ

Kan donduran olayla ilgili ortaya çıkan son detay herkesin yüreğini parçaladı. Kafası kesilip surlardan atılan İ.U.'nun annesinin tüm vahşete tanıklık ettiği öğrenildi. Acılı anne kızının kesilen kafasının önünde feryat edip ağlarken, katilin surların tepesinde kendinden geçmiş bir vaziyette durduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü de konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 04.10.2024 tarihinde Fatih içesinde bulunan surlardan atlamak suretiyle meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak; yapılan çalışmalarda; S.C.(19) isimli şahsın surlardan atlayarak intihar ettiği, intihar etmeden önce saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde A.H.(19) isimli kadını daha sonra 16.00 sıralarında Fatih ilçesinde İ.U.(19) isimli kadını öldürdüğü tespit edilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."