Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

Geniş Video İzle

İstanbul Fatih'te eski sevgilisinin boğazını kesip surlardan kafasını atarak öldürdüğü genç kızın annesi tüm vahşete tanıklık etti. Acılı anne, kızının kesilen kafasının önünde çaresizce feryat ederken, katil ise surların tepesinde hiçbir şey olmamış gibi durdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

04.10.2024 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında tüyler ürperten bir olay yaşandı. Saat 16.00 sularında, Edirnekapı surlarının üzerine çıkan S.Ç. (19), eski sevgilisi İ.U.'nun (19) bıçakla kafasını kesip yola attı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen S.Ç., olayın ardından surlardan atlayarak intihar etti. Şahsın, Eyüpsultan'da saat 15.30'da da sevgilisi A.H.'yi (19) öldürdüğü ortaya çıktı.

KIZININ KESİLEN KAFASININ ÖNÜNDE FERYAT ETTİ

Kan donduran olayla ilgili ortaya çıkan son detay herkesin yüreğini parçaladı. Kafası kesilip surlardan atılan İ.U.'nun annesinin tüm vahşete tanıklık ettiği öğrenildi. Acılı anne kızının kesilen kafasının önünde feryat edip ağlarken, katilin surların tepesinde kendinden geçmiş bir vaziyette durduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü de konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 04.10.2024 tarihinde Fatih içesinde bulunan surlardan atlamak suretiyle meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak; yapılan çalışmalarda; S.C.(19) isimli şahsın surlardan atlayarak intihar ettiği, intihar etmeden önce saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde A.H.(19) isimli kadını daha sonra 16.00 sıralarında Fatih ilçesinde İ.U.(19) isimli kadını öldürdüğü tespit edilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

Cep Telefonu, Edirnekapı, İstanbul, 3-sayfa, 3-sayfa, Güncel, Güncel, Fatih, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
10:10 Gülben Ergen’den Serenay Sarıkaya’ya Narin Güran tepkisi Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
10:02 Ünlü Rapçi Diddy Combs’un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood’daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor Ünlü Rapçi Diddy Combs'un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood'daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor
09:41 Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum
09:25 IMF’den El Salvador’a Bitcoin uyarısı IMF'den El Salvador'a Bitcoin uyarısı
09:10 Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor
09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
09:07 Böyle hırsızlık görülmedi Yemek pişirip çamaşırları astı Böyle hırsızlık görülmedi! Yemek pişirip çamaşırları astı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 20:34:12. #1.11#
SON DAKİKA: Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement