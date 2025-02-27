Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı - Son Dakika
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Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı

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Rusya'da bir anne, Rottweiler cinsi saldırgan ve tehlikeli köpeğe karşı koruyabilmek için 5 yaşındaki çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı.

27.02.2025 11:43  Güncelleme: 11:51
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Rusya'da yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı. 5 yaşındaki bir çocuk, sokakta yürürken aniden saldırgan bir Rottweiler cinsi köpeğin hedefi oldu. Çocuğun annesi, hiç tereddüt etmeden üzerine kapanarak kendi bedenini kalkan yaptı.

TAKDİR TOPLAYAN FEDAKARLIK

Olayın ardından polis, köpeğin sahibini tespit ederek yasal işlem başlattı. Rusya'da tehlikeli köpek ırkları konusunda alınan önlemler tartışmaya açılırken, kahraman annenin fedakarlığı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı

"ANNELİK İÇGÜDÜSÜ BÖYLE BİR ŞEY"

Görüntüyü izleyenler "Annelik içgüdüsü böyle bir şey!" şeklinde yorumlar yaparken, birçok kullanıcı olayın köpek sahiplerinin sorumluluklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı

3-sayfa, Gündem, Toplum, Yaşam, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Yalçın:
    bizim turklerde olsa kacatdik 1 60 Yanıtla
  • Selo cansın:
    bizim TÜRKLER o köpeği parçalardı. 53 4 Yanıtla
  • Kerem7272:
    MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 10 23 Yanıtla
  • Vuslat Mihman:
    o köpeğin içinden geçerdim ben 26 1 Yanıtla
  • Taner Kara:
    LABARATUAR ORTAMINDA YAPILAN BİR IRK EN TEHLİKELİSİ SAHİPLENİLMEMELİ BAKILMAMALI DEVLET TARAFINDAN YASAKLANMASI GEREK O DENLİ HIRCIN VE SALDIRGAN 15 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    köpek hiç saldırgana benzemiyor. aksine sanki kadını yalıyor gibi 0 8 Yanıtla
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