Rusya'da yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı. 5 yaşındaki bir çocuk, sokakta yürürken aniden saldırgan bir Rottweiler cinsi köpeğin hedefi oldu. Çocuğun annesi, hiç tereddüt etmeden üzerine kapanarak kendi bedenini kalkan yaptı.
Olayın ardından polis, köpeğin sahibini tespit ederek yasal işlem başlattı. Rusya'da tehlikeli köpek ırkları konusunda alınan önlemler tartışmaya açılırken, kahraman annenin fedakarlığı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Görüntüyü izleyenler "Annelik içgüdüsü böyle bir şey!" şeklinde yorumlar yaparken, birçok kullanıcı olayın köpek sahiplerinin sorumluluklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı - Son Dakika
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