Annesi kaza geçiren Demet Akalın'dan korkutan paylaşım - Son Dakika
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Annesi kaza geçiren Demet Akalın'dan korkutan paylaşım

Annesi kaza geçiren Demet Akalın\'dan korkutan paylaşım

Demet Akalın, sosyal medya hesabından annesinin kaza geçirdiğini ve yaralandığını duyurdu. Annesine bir süredir ulaşamayan Akalın, hayranlarını endişelendiren bir paylaşımda bulundu. Annesinin parmağını incittiğini ve gözünün şiş olduğunu belirten Akalın, durumu sevenleriyle paylaştı.

25.03.2025 10:21
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Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Demet Akalın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla hayranlarını korkuttu. Gün boyunca ulaşamadığı annesinin kaza geçirdiğini duyan Akalın durumu sevenleriyle paylaştı. Deme Akalın, defalarca kez aradığı annesinin telefonu açmaması nedeniyle büyük bir endişe yaşadığını belirtti.

"SABAHTAN BERİ TELEFONUNU AÇMIYOR"

Henüz 2 yaşındayken babasını bir trafik kazasında kaybeden Demet Akalın, ailesine olan bağlılığıyla biliniyor. Annesine ulaşamayan Akalın, endişeli bir şekilde yaptığı paylaşımda, "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hâlâ, bak düşmüş" ifadelerine yer verdi.

HEMEN YANINA GİTTİ

Kazanın ardından annesinin durumunu görmek için hızla yanına giden Demet Akalın, parmağını inciten ve gözü şişen annesinin fotoğrafını paylaşarak hayranlarını bilgilendirdi. Annesinin sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, bir süre sonra yaptığı paylaşımda "Anacığıma geldim, mesajlarınız için teşekkürler" diyerek takipçilerini rahatlattı. Demet Akalın'ın paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırırken, hayranları ünlü şarkıcıya ve annesine geçmiş olsun dileklerini iletmek için destek mesajları paylaştı.

Annesi kaza geçiren Demet Akalın'dan korkutan paylaşım

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Annesi kaza geçiren Demet Akalın'dan korkutan paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 78908900:
    Anne'ye geçmiş olsun diyeyim , gündem olmak için her fırsatı değerlendirmeyin . 20 0 Yanıtla
  • Aziz Vefa:
    şu kadına duyduğum nefreti kimseye duymadım. çok itici ve samimiyetsiz geliyor bana 5 0 Yanıtla
  • ali haydar postacı:
    milletin derdi ne .....bizimki. burdayım demek için agliyor 3 0 Yanıtla
  • Nazife:
    geçmiş olsun acil şifalar diliyorum allah yardımcınız olsun. 2 0 Yanıtla
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