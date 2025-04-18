Bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Neşe Tevetoğlu'nun naaşı Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sevenleri ve yakınları tarafından yalnız bırakılmayan Tarkan gözyaşlarına hakim olamadı. Annesinin tabutunu omzunda taşıyan Tarkan, annesinin mezarının başında beklediği sırada duygusal anlar yaşadı.
Annesi Neşe Tevetoğlu'nu toprağa vereceği sırada Tarkan'a, imamdan "Tarkan Bey mezarlığın içine girmek istiyor musunuz?" soru geldi. Tarkan ise bu teklife "Yok" cevabını verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Annesini toprağa veren Tarkan'dan imamın teklifine ret - Son Dakika
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