Annesini toprağa veren Tarkan'dan imamın teklifine ret - Son Dakika
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Annesini toprağa veren Tarkan'dan imamın teklifine ret

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Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören sırasında oldukça duygusal anlar yaşayan Tarkan'a annesini toprağa vereceği sırada imamdan 'Mezara girmek istiyor musunuz?' sorusu soruldu. Tarkan bu teklife ''Yok'' cevabını verdi.

18.04.2025 11:11  Güncelleme: 11:25
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Bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Neşe Tevetoğlu'nun naaşı Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sevenleri ve yakınları tarafından yalnız bırakılmayan Tarkan gözyaşlarına hakim olamadı. Annesinin tabutunu omzunda taşıyan Tarkan, annesinin mezarının başında beklediği sırada duygusal anlar yaşadı.

Annesini toprağa veren Tarkan'dan imamın teklifine ret

ANNESİNİN MEZARINA GİRMEDİ

Annesi Neşe Tevetoğlu'nu toprağa vereceği sırada Tarkan'a, imamdan "Tarkan Bey mezarlığın içine girmek istiyor musunuz?" soru geldi. Tarkan ise bu teklife "Yok" cevabını verdi.

Annesini toprağa veren Tarkan'dan imamın teklifine ret
Annesini toprağa veren Tarkan\'dan imamın teklifine ret
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Son Dakika 3.Sayfa Annesini toprağa veren Tarkan'dan imamın teklifine ret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Trabzon:
    SORMASI GEREKMEZDİ MECBUREN GİRMESİ LAZIMDI...MAHREMİ GİRER MEZARA 902 53 Yanıtla
  • hakan aydın:
    Annesinin değeri onun için bir kediden daha değersiz ki mezara inmiyor yazıklar olsun anneler kutsaldır değeri ölçülemez 346 212 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    tarkan seni çok severim ama annene olan son görevini yerine getirmen gerekmiyor muydu. ayıp ettin . illa ki eninde sonunda o mezara hepimiz gireceğiz. 317 100 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Mezara girmek seni küçük düşürmez di 313 80 Yanıtla
  • 34bvu023:
    annesini onun mezara koyması gerekiyodu 294 72 Yanıtla
  • Halis demir:
    onu yadırgamıyorum çünki mezara girince yapması gerekenler var belkide inancı zayıf veya bilmediği için girmemiş olabilir 195 72 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Zamanı geldiğinde istemese de gireceğini hesaba katmıyor herhalde ?? 162 51 Yanıtla
  • 01011978:
    bunun evlatlığı bu kadar olur ne beklenirki insanın¨ inanası gelmiyor Tarkanın gözyaşlarına 130 55 Yanıtla
  • Murat Avci:
    neden girmemiş,korkmuşmu . bir evlat annesini kendi elleriyle son yerine yerlestirmiyecekse ne işe yarar .. 133 45 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    kimileri o an ile hatirlamak istemez sonralari icin.. . "insani bir sey".. Tarkan da olsa Mehmet usta da olsa ne fark eder..annesi sonucta... biraz insanlarin tercihine saygili olmak lazim. bundan hareketle deger degersizlik laflari cok anlamsiz.. o onun annesiydi. ruhu goctu Dunya'dan faninin sonucta. Allah rahmet etsin. 121 30 Yanıtla
  • Murat bakır:
    YORUMLAR YANLIŞ SİZCE GİRMEME SEBEBİ NEDİR. BEN SÖYLEYİM O ŞEKİLDE ONU ORAYA KOYUP BIRAKMAK ÇOK ZORDUR BU YÜKÜ KALDIRAMAMIŞTIR. BEN DE BABAMIN VEFATINDAN SONRA KİMSENİN MEZARINA TOPRAK ATAMADIM. BU ACIYI YAŞAYANLAR BİLİR. KİMSEYİ YARGILAMAYIN 104 35 Yanıtla
  • 34389554:
    Eşşek hoşaftan ne anlar .! 75 43 Yanıtla
  • nihat karayel:
    Annesi onun yerinde olsaydı hiç düşünmeden mezara atlardi 74 30 Yanıtla
  • Meran Gran:
    Annesi ikinci defa öldü 64 36 Yanıtla
  • Ugur Kaya:
    Rahmetli böyle bir çocuk doğurduğu için gelemeyen pişmanlık hissiyle girdi mezara . 45 41 Yanıtla
  • İdris Kaya:
    Farkındamısınız bilmiyorum ama hiçbiriniz belki haklı sebebi vardır belki annesini toprağa koymak ve kabullenmek istemiyordur düşüncesine girmeden ağzınıza geleni saymış durmuşsunuz . Yazıklar olsun size diyecem de yazık kelimesini taşıyacak kadar olgunluğa ulaşamamışsınız 68 14 Yanıtla
  • poyraz can:
    belki onu öyle hatırlamak istemiyor sizene kardeşim. bunu yazıp elektirenler babalarının annelerinin cenazesine bile gitmeyenlerdir emim olun. 61 14 Yanıtla
  • ismail çevik:
    elbet bir gün 46 14 Yanıtla
  • Efe Efe:
    Bilmiyorsa birden hazırlıksızdır. 40 18 Yanıtla
  • Yener Hoşgeçin:
    Çok ağır yazılan yorumları görünce bende o an orda olan bir yakını olarak yorum yazmak istedim. Hoca soruyu sorarken O sırada Tarkan'ın abisi Mezarın içerisindeydi. Tarkan'da bu sebeple inmedi. Bilginiz olsun. Sadece burada paylaşılan videodaki görüntü ile araştırmadan yorum yapmak ve yargılamak pek hoş olmamış. Allah Annesine gani gani rahmet eylesin; yakınlarına da sabır versin inşaallah. 50 4 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Allah rahmet eylesin. 2 günlük ölümlü dünya işte, Usulümüse göre Çenaze Namazı ve Allah' ha sığınmaktan başka' da yapıla bileçek hic birşey yok. Yaşayan bilir, öz Annemi Mezarın içine bırakmak, öz Annemin üstüne kürekle toprak dökmek banada fena dokunmuştu. Başın sağ olsun gardaş :( 42 2 Yanıtla
  • 7273:
    adam annesini kaybetmiş acısını yaşıyor dayanam diye mezara girmemiş siz neyin kafasını yaşıyorsunuz 29 2 Yanıtla
  • Mehmet Erkut:
    Allah hepimizi affetsin hepimizin yanlışları var kınamamak lazım başımıza da gelebilir 24 6 Yanıtla
  • emre yılmaz:
    ANNESİNİ KAYBETMEMİŞ MAHLUKLAR YADA ANNE SEVGİSİNİN NE DERECE ACI VE İNSANIN O AN SAĞLIKLI DÜŞÜNEMEYECEK DERECEDE OLABİLECEĞİNİ BİLMEYENLER BOŞ BOŞ YORUM YAPMIŞLAR UMARIM BU ACIYI TATMAZSINIZ ÇÜNKÜ O ZAMAN ANLARSINIZ İNSANLARIZ EN ACI ANLARINDA ALDIKLARI KARARA SAYGI DUYMAYI 25 3 Yanıtla
  • 12Sjs658:
    habere bak.!!! yuhhh 7 7 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    Allah rahmet eylesin 13 1 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Üstü kirlenmesin megastarimizin 2 5 Yanıtla
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