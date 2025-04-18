Annesini toprağa veren Tarkan\'dan imamın teklifine ret

Yener Hoşgeçin:

Çok ağır yazılan yorumları görünce bende o an orda olan bir yakını olarak yorum yazmak istedim. Hoca soruyu sorarken O sırada Tarkan'ın abisi Mezarın içerisindeydi. Tarkan'da bu sebeple inmedi. Bilginiz olsun. Sadece burada paylaşılan videodaki görüntü ile araştırmadan yorum yapmak ve yargılamak pek hoş olmamış. Allah Annesine gani gani rahmet eylesin; yakınlarına da sabır versin inşaallah.