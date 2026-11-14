Antakya\'da TOFAŞ araç yangınını itfaiye can kaybı olmadan kontrol altına aldı

Antakya'da TOFAŞ araç yangınını itfaiye can kaybı olmadan kontrol altına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde TOFAŞ marka araçta çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın, can kaybı ve yaralanma yaşanmadan çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınırken araçta hasar oluştu ve bölgede emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde TOFAŞ marka araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Alaattin Mahallesi'nde meydana gelen araç yangınına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Yangın, çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınırken bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Yangında FİAT TOFAŞ marka araçta hasar oluştu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?