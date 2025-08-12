Sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından bir operasyon da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlendi. Yeni rüşvet operasyonunda 17 kişi gözaltına alınırken polisler adreslerde arama yapıyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
12.08.2025 09:49:29. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon! 17 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?