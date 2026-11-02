Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin çöp tırı Gazipaşa\'da devrildi, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp tırı devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa'dan topladığı evsel atıkları Alanya'daki katı atık tesisine taşımakta olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 07 COZ 679 plakalı çöp tırı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü A.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen atık yönetimi kapsamında Gazipaşa'da toplanan evsel atıklar, aktarma sistemiyle Alanya'daki entegre katı atık tesisine taşınıyor. Devrilen tırın da Gazipaşa'dan yüklediği çöpleri tesise götürmek üzere yolda olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.