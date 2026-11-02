Antalya'da otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü, sürücü yaralandı

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Antalya\'da otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü, sürücü yaralandı
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Antalya\'da otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü, sürücü yaralandı
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Antalya'da Serik Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı kazada otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolde çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol ortasında durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hurdaya dönen araçta bulunan otomobil sürücüsü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik uzun süre kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen aracın çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaAntalyaGüncelSon Dakika

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