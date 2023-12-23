Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim

Evini yaptırana 800 bini hibe olmak üzere 1,5 milyon lira destek verilecek

Antalya'da bir grup taksici, durdurdukları TAG sürücüsü yaşlı adama tehditler savurdu. Taksiciler, yaşlı adamı "Seni benim mahallemde bir daha görürsem yaş baş, dayı dede amca baba fark etmez seni bu arabanın içine gömerim. Bu sana son uyarım." diye tehdit ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SENİ BU ARABANIN İÇİNE GÖMERİM"

Antalya'da bir grup taksici terör estirdi. TAG sürücüsü yaşlı adamı durduran taksiciler, arabanın içinde tehditler savurdu. Taksici, "Seni benim mahallemde bir daha görürsem yaş baş, dayı, dede, amca, baba fark etmez... Senin plakanı aldım, kafama yazdım. Seninle denk düşeriz, arabanda yolcu görürsem nereden aldığının önemi yok. İçeri de girsem bu son uyarım. Benim ekmeğimi kimse alamaz. Seni bu arabanın içine gömerim." dedi.

YAŞLI ADAM KORKUDAN HİÇBİR ŞEY DİYEMEDİ

Yaşlı adam korkudan ne yapacağını bilemedi. O anları başka bir taksici cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntülere tepki yağdı.