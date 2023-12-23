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Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim - Son Dakika
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Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim

Antalya'da bir grup taksici, durdurdukları TAG sürücüsü yaşlı adamı arabanın içinde alıkoyup tehditler savurdu. Taksici, ''Seni benim mahallemde bir daha görürsem yaş baş, dayı dede amca baba fark etmez seni bu arabanın içine gömerim. Bu sana son uyarım.'' diye konuşurken, yaşlı adam korkudan ne yapacağını bilemedi.

23.12.2023 - 17:41,  Güncelleme: 17:46
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Antalya'da bir grup taksici, durdurdukları TAG sürücüsü yaşlı adama tehditler savurdu. Taksiciler, yaşlı adamı "Seni benim mahallemde bir daha görürsem yaş baş, dayı dede amca baba fark etmez seni bu arabanın içine gömerim. Bu sana son uyarım." diye tehdit ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SENİ BU ARABANIN İÇİNE GÖMERİM"

Antalya'da bir grup taksici terör estirdi. TAG sürücüsü yaşlı adamı durduran taksiciler, arabanın içinde tehditler savurdu. Taksici, "Seni benim mahallemde bir daha görürsem yaş baş, dayı, dede, amca, baba fark etmez... Senin plakanı aldım, kafama yazdım. Seninle denk düşeriz, arabanda yolcu görürsem nereden aldığının önemi yok. İçeri de girsem bu son uyarım. Benim ekmeğimi kimse alamaz. Seni bu arabanın içine gömerim." dedi.

YAŞLI ADAM KORKUDAN HİÇBİR ŞEY DİYEMEDİ

Yaşlı adam korkudan ne yapacağını bilemedi. O anları başka bir taksici cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntülere tepki yağdı.

Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
YORUMLAR (4)
  • Dogan Demirtas: Bu tosuna emanetli biri denk gelse güzel olurmuş ?? ozmnda haberler tersine dönerdi.baslik atarlı taksici bıçaklandı ?? Yanıtla 7 0
  • enver balkan: TAG nedir? Haber de detay verilmemiş. Bilemedim ki kim haklı. Yanıtla 3 0
  • DertLiiii: erkekmisiniz lan siz 2 kişi yaslı baslı adamı tehdit ediyonuz kan alırdım sizden varya bu lafları söyleseydiniz bana Yanıtla 8 1
  • Serkan Aktas: Adam mısın sen pembeli tosun... Yanıtla 8 0

Antalya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim - Son Dakika
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