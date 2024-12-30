Antalya\'da 3.9 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.25'te merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

"UYKUMUZDAN UYANDIRDI"

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Depremi yaşayan bazı vatandaşlar sosyal medyada "Deprem uykumuzdan uyandırdı" yorumunu yaptı.